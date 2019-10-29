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29октября
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сегодня, 17:01 0

В Благовещенске автоэвакуатор увез чужую машину со стоянки

В Благовещенске автоэвакуатор увез чужую машину со стоянки
Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции областного центра Приамурья обратилась женщина. Она сообщила, что со стоянки возле одного из административных зданий пропала ее машина. Оказалось, что автомобиль угнали с помощью эвакуатора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к исчезновению транспортного средства может быть причастен ранее судимый мужчина 1988 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Правоохранители выясняют его причастность к совершению подобных преступлений.

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#криминал #происшествия #транспорт

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