В Благовещенске автоэвакуатор увез чужую машину со стоянки

В дежурную часть полиции областного центра Приамурья обратилась женщина. Она сообщила, что со стоянки возле одного из административных зданий пропала ее машина. Оказалось, что автомобиль угнали с помощью эвакуатора.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к исчезновению транспортного средства может быть причастен ранее судимый мужчина 1988 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В соответствии с действующим законодательством, за подобное деяние предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Правоохранители выясняют его причастность к совершению подобных преступлений.