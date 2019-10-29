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29октября
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сегодня, 16:57 0

В отдаленных районах Тынды появилось освещение

В отдаленных районах Тынды появилось освещение
Фото: администрация Тынды

Электромонтеры муниципального предприятия «Горэлектротеплосеть» завершили работы по освещению двух улиц северной столицы Приамурья. Уличные светильники зажглись на улицах Веселой и Связистов.

На улице Веселой уличное освещение установили впервые. Рабочие МУП «ГорЭТС» проложили здесь дополнительную линию наружного освещения и смонтировали четыре новых светильника.

Улица Веселая находится выше горнолыжного комплекса «Усть-Корал». Работы электромонтеров начались после обращения жителей в администрацию Тынды с просьбой осветить эту улицу.

Свет в темное время суток теперь есть и на улице Связистов, которая находится в районе Водрем. Последний раз уличные фонари здесь работали более двадцати лет назад.

На встрече с мэром Тынды Мариной Михайловой жители улицы Связистов подняли острую проблему – отсутствие освещения на их улице. Их просьбу руководство мэрии обещало исполнить. На этой неделе электромонтеры завершили работы по установке новых светильников.

Всего в текущем году было смонтировано 116 светильников на пяти улицах Тынды: Привокзальной, Семилетки, Коммунистической, Юбилейной и Коралловой. Также работы по освещению выполнены вдоль дороги в микрорайон Новый Таежный.

Жители других улиц, которые в настоящее время не освещены, также могут обратиться с коллективной заявкой в приемную администрации Тынды, либо через официальный сайт. Мэр вместе с депутатами городской Думы обследуют объект и вынесут решение, сообщает пресс-служба городской администрации.

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