Амурская компания наладила поставки соевого масла в Южную Корею

Амурская компания теперь будет поставлять соевое масло в Южную Корею. Первую партию нефасованного рафинированного соевого масла объемом в 21,5 тонны крупнейшая южнокорейская компания Lotte International получила в октябре.

Следующий груз, который поступит в ближайшее время из Приамурья импортеру, составит уже 60 тонн.

«На сегодняшний день производительность завода составляет 200 тонн в сутки, а в год 70 тысяч тонн сои. Наше предприятие оснащено самым современным оборудованием и технологиями, позволяющими выпускать более качественный продукт. Главное преимущество амурской сельхозпродукции заключается в полном отсутствии генно-модифицированных элементов» – отметил исполнительный директор предприятия.

Продукция завода активно реализуется в России, а также успешно экспортируется в Китай, Японию и Вьетнам, сообщает пресс-служба минэкономразвития Амурской области.