Набережную Зеи в Благовещенске сделают похожей на набережную Амура

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

Заявки от компаний принимают до 1 ноября. На этот же день назначен аукцион. К 10-му участку проекта по берегоукреплению Амура относится берег Зеи – от улицы Октябрьской до судостроительного завода.

«Внешний облик будет выполнен в едином архитектурном решении с набережной реки Амур. Общая протяженность участка – более 1 700 метров», – сообщили в администрации Благовещенска.

В документации, опубликованной на сайте госзакупок, сообщается, что строительные работы должны начаться не позднее 5 рабочих дней с момента заключения контракта. Окончание работ запланировано на 30 ноября 2021 года. В 2020 году рабочие выполнят земляные работы под гидротехническое сооружение, смонтируют монолитные и сборные железобетонные элементы, устроят коллектор ливневой канализации. В 2021 году будут устроены металлические ограждения. Специалисты смонтируют систему электроснабжения. Будут установлены 69 светильников. Пройдут работы по благоустройству.

Район набережной Зеи сейчас активно застраивается. Там строится микрорайон площадью 12 гектаров. Предполагается строительство более 100 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщало Амур.инфо, в районе набережной также появится физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад.

Кроме этого, будет построен новый участок улицы Конной, который соединит Набережную и Пушкина. В планах мэрии – создать в этом районе новый городской парк, центром которого может стать объект культурного наследия – Левашовская дача, в окрестностях которой растут столетние сосны.

«Мы применяем комплексный подход к развитию целой территории, целого района города Благовещенска, который включает и социальные объекты, и жилой фонд, и дороги, и зоны отдыха. К концу 2021 года должно быть завершено строительство ФОКа, начато строительство улицы Конной, возведение участка набережной Зеи. Здесь же мы планируем строительство детского сада на 350 мест», – говорила в сентябре на выездном совещании, посвященном развитию района набережной Зеи, мэр Валентина Калита.