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29октября
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В Благовещенском районе возобновили движение после снегопада

Жители Благовещенского района после снегопада пожаловались на нечищеную дорогу. По словам людей, расчистили только участок до Маркова. Глава района Евгений Седых дал комментарий по поводу сложившейся ситуации.

«Дорогу Благовещенск–Бибиково не чистят, в прошлый снегопад расчистили только до Маркова. Жители Сергеевки, Бибикова, Грязнушки и Михайловки остаются на произвол судьбы», – сообщили местные жители.

«Вчера "Упрадор" и администрация были на месте, составили акт о состоянии дороги. Вчера начали чистить трассу – убирают, ровняют. Уже дошли до объездной. Сегодня закончат», – пояснил перевозчик, работающий на маршруте «Благовещенск–Бибиково» Юрий Васильев.

Как пояснил глава Благовещенского района Евгений Седых, трасса Благовещенск–Бибиково находится на обслуживании ГКУ «Амурупрадор». «Они ее обслуживают, грейдеруют, снег убирают. Там уже работал грейдер, так что автобусы пошли. Действительно, был перебой в движении общественного транспорта – после снегопада. Сейчас автобусы пошли, после снегопада движение восстановили», – сообщил Евгений Александрович.

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#ЖКХ #транспорт

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