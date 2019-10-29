Россиянам объяснили, как накопить на пенсию в 30 тысяч рублей

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Сотрудники НПФ Сбербанка рассказали, как накопить на достойную старость в России. Речь о том, чтобы получать пенсию в размере 30 тысяч рублей.

Один из вариантов – стать участником добровольного пенсионного страхования. Это безопасно, потому как рисковать деньгами будущих пенсионеров негосударственным пенсионным фондам не разрешают. НПФ вынуждены зарабатывать исключительно безопасными методами, такими как ценные бумаги. Россиянам, которые воспользуются таким методом, следует помнить, что сумма в 1,4 миллиона рублей страхуется.

В НПФ Сбербанка пояснили, что если мужчина в 35 лет начнет отчислять ежемесячно на свою будущую пенсию по три тысячи рублей в месяц, то после выход на заслуженный отдых он сможет рассчитывать на пенсию в 30 тысяч рублей.

Второй вариант – открыть вклад в банке. Это могут сделать даже те россияне, которым до пенсии осталось 10 или 15 лет. Управляющий директор по розничным продуктам «Абсолют Банка» Антон Павлов пояснил, что если в 45 лет открыть вклад на 100 тысяч рублей и ежегодно пополнять его на три тысячи рублей, то через 10 лет на счету будет свыше 650 тысяч рублей. Если же пополнять счет на пять тысяч рублей, то к пенсии накопится сумма в миллион рублей.

Кроме того, эксперты рекомендовали вкладываться в недвижимость, золото, ценные картины и другое, чтобы накопить на достойную старость, пишет «ФедералПресс» со ссылкой на информацию «Российской газеты».