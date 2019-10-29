Подразделения Амурского объединения ВВО подняли по тревоге

Специальная комиссия Минобороны России проверяет боеготовность подразделений ВВО, дислоцированных в Амурской области, ЕАО, и Хабаровском крае. Проверка ведется в рамках присвоения наименования «Ударное». Приказом министра обороны его присваивают самым боеспособным воинским частям, подразделениям и соединениям.

«В общевойсковую армию ВВО, дислоцированную в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, прибыла специальная комиссия Минобороны России. Для проверки представлено около 20 подразделений и одно ракетное соединение в полном составе. Ряд из них уже было поднято по тревоге для оценки боевой готовности», – сообщает пресс-служба округа.

Комиссия будет оценивать подразделения более чем по 15 показателям мобилизационной, учебно-боевой и повседневной деятельности. Она проверит техническое состояние военной техники, укомплектованность подразделений и состояние воинской дисциплины.



В ходе проверки подразделения-претенденты выполнят боевые стрельбы из вооружения недавно поступивших танков Т-80БВ и Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, штатного стрелкового оружия и другого вооружения.

Специалисты выполнят задачи на новейших станциях РЭБ «Борисоглебск-2», специальных машинах РХБЗ и другой современной технике поступившей на вооружение за последние несколько лет.

Всего к проверке привлечено более 3 тысяч военнослужащих, задействовано около 400 единиц техники, сообщает «Интерфакс – Дальний Восток».