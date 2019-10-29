Внедорожник врезался в веранду дома в Благовещенске

В Благовещенске внедорожник вылетел с проезжей части и врезался в пристройку. Это произошло во вторник, 29 октября, по адресу: улица Театральная, 324. Пострадавших в результате разрушительного ДТП нет.

Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили в управлении ГИБДД РФ по Амурской области. По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства дорожного инцидента. На кадрах видно, что автомобиль становится неуправляемым, съезжает влево и, не притормаживая, врезается в дом.

Видеозапись с места ДТП опубликовал благовещенский инстаграм-паблик blag_dtp. На кадрах запечатлен Toyota Hilux Surf, врезавшийся в постройку. Человек, снимающий видео, кричит: «У нас крузак на веранде!»

Традиционно для таких видеороликов часть комментаторов поспешили поправить автора видео, указав на ошибку – на кадрах не «крузак», а другая модель автомобиля. Другие принялись шутить: «Навигатор виноват, по-любому», «Я не опоздал?», «Вошел без стука». Третьи практично поинтересовались – кто же будет оплачивать ремонт веранды? «Все говорят, что оператор дурак и перепутал марку автомобиля, но вы даже не представляете себя на его месте! Когда он спал спокойно и тут к нему залетает в хату машина! Думаю, вам в тот момент было бы не до уточнения – сурф это или крузак», – высказался участник обсуждения.