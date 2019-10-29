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29октября
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сегодня, 16:04 0

В Благовещенске задержали подозреваемую в кражах из магазина

В Благовещенске задержали подозреваемую в кражах из магазина
Фото: Амур.инфо

В областном центре Приамурья нашли женщину, подозреваемую к серии краж в одном из благовещенских магазинов. Заявление в полицию поступило от управляющей.

Предварительно установлено, что посетительница магазина трижды тайно похищала оттуда вещи. Украденное она выносила таким образом, что специальные рамки на выходе не срабатывали.

Правоохранители опросили сотрудников магазина, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что к этим преступлениям может быть причастна женщина 1988 года рождения.

Ее нашли и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что похищенное имущество злоумышленница продавала.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ. Сотрудники уголовного розыска выясняют причастность женщины к совершению других аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#происшествия #торговля

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