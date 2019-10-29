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29октября
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сегодня, 15:41 0

За сутки в Свободном выпала месячная норма снега

За сутки в Свободном выпала месячная норма снега
Фото: pixabay.com

Прошедший в минувшую пятницу в Свободном снегопад доставил хлопот как жителям, так и коммунальным службам города. «Мы не попали в критерии опасного природного явления. Но за сутки выпала месячная норма осадков», – рассказал на состоявшемся планерном совещании начальник управления по делам ГО и ЧС города Игорь Зубарь.

«Это внесло определенные трудности в работу дорожных служб. В первую очередь подсыпались подъемы на дорогах. Техника выходила на очистку улиц в 3-4 часа утра. Мы вели контроль через единую диспетчерскую службу, – сообщил Игорь Зубарь. – Несколько больше времени потребовалось на уборку, но в целом по состоянию на 28 октября дорожная ситуация стабилизировалась. Однако снова пошел снег…»

По данным МО МВД России «Свободненский», количество дорожно-транспортных происшествий не выросло за минувшую неделю по сравнению с предыдущей. С 21 по 27 октября в Свободном зарегистрировано 27 ДТП, а с 14 по 20 октября – 37, сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации города.

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#погода #Свободный

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