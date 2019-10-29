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29октября
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На крыше к/к «Благовещенск» установят ульи и разведут пчел (видео)

На крыше к/к «Благовещенск» установят ульи и разведут пчел (видео)

В областном центре заканчивают ремонт заброшенной территории возле кинокомплекса «Благовещенск». К реконструкции участка приступили летом. Сломанный фонтан, который располагался там последние пару десятков лет, демонтировали, на его месте установили лавочки и качели. Подробности в материале Альфа ТВ.

В рамках реконструкции на территории сквера уложили тротуар, полимерное покрытие, установили стилизованные арки, лавки, урны, провели освещение, а также сделали газоны. Кроме того, рабочие отреставрировали стелу со стороны улицы Зейской. В следующем году на территории установят цветники, которые в том числе украсят деревянные арки.

Сейчас рабочие заканчивают укладывать тротуарную плитку между сквером и киноцентром, теперь это будет пешеходная зона. Планируется, что до конца месяца ремонт закончат.

Чтобы сделать территорию наиболее удобной для отдыха, руководство киноцентра пообещало сделать в зоне сквера бесплатный вайфай и в следующем году установить на крыше кинокомплекса ульи, чтобы угощать отдыхающих медом.

На ремонт этого сквера, детской площадки между улицами Ленина и Островского, а также участка в районе спичфабрики ушло порядка 19 миллионов рублей, которые на облагораживание территории областного центра выделила областная казна.

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#отдых #финансы

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Комментарии
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  • mestny

    mestny
    1 час назад

    бухачечная для молодежи

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Хорошо

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Ульи с пчелами?...

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад



    в следующем году установить на крыше кинокомплекса ульи



    какой же отборный бред

  • physic1

    physic1
    44 минуты назад

    а у меня соседи ругаются с другими соседями по поводу того, что те держат пчел. Оно и правда, если аллергия у человека на пчелинный яд, могут и до больницы не довезти...

  • physic1

    physic1
    42 минуты назад

    а весной , после зимовки, во время облета, пчелы УХ какие ядовитые!!

  • physic1

    physic1
    40 минут назад

    И НАРОДУ в центре города !!!!!!!! И летом, оне куда за взятком летать будут? Далековато. Ежели в Китай, за Амур, дык потонут

  • ЛайКа

    ЛайКа
    37 минут назад

    physic1

    а у меня соседи ругаются с другими соседями по поводу того, что те держат пчел. Оно и правда, если аллергия у человека на пчелинный яд, могут и до больницы не довезти...



    Во-во! Лучше пускай алабаев с хасками заведут))



  • anschutka

    anschutka
    34 минуты назад

    Место, где был фонтан, хорошо облагородили, но пчёлы?! А где они цветочки на прокорм возьмут, на набережной? Бегуны точно спасибо скажут :)

  • physic1

    physic1
    33 минуты назад

    С другой стороны:Весной 2013 года первое пчелиное жилище появилось и на крыше знаменитого собора Нотр-Дам-Де-Пари.

  • physic1

    physic1
    33 минуты назад

    http://www.ecocup.ru/ru/2017/02/27/bees/

  • physic1

    physic1
    31 минута назад

    Я тока счас понял!! пчелы сожгли собор Парижской БОГАМАТЕРИ!!!

  • physic1

    physic1
    29 минут назад

    Даже во как!!: Пчелы достали всех вокруг собора и поэтому его сожгли!!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    20 минут назад

    physic1

    Даже во как!!: Пчелы достали всех вокруг собора и поэтому его сожгли!!



    Только дошло?!

    Тссс! Не спугните! Был коварный план предложить РПЦ на миле в будущем улики поставить

  • Tina22

    Tina22
    19 минут назад

    А еще можно по федеральной программе пчел из-за границы завозить. Ну бред уж чтоб по полной программе..

  • nerro

    nerro
    14 минут назад

    Tina22

    А еще можно по федеральной программе пчел из-за границы завозить. Ну бред уж чтоб по полной программе..



    тогда можно завезти фирменных пчёл-убийц из Америки

  • цеховик

    цеховик
    5 минут назад

    Тополя ещё, по периметру, забыли.

  • inoy

    inoy
    3 минуты назад

    на пчёл уйма времени и сил надо, а то они голодные весной дадут прикурить))))) это первой, а облёт после зимы? загадят всё!!! ну этот бред из одной головы (теплые остановки и тд., велодорожка в плотную к шоссе......)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 минуты назад

    Tina22

    А еще можно по федеральной программе пчел из-за границы завозить. Ну бред уж чтоб по полной программе..



    По обмену... на пумах



  • Я 1

    Я 1
    1 минута назад

    В нескольких метрах Детский Сад.

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