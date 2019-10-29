На крыше к/к «Благовещенск» установят ульи и разведут пчел (видео)

В областном центре заканчивают ремонт заброшенной территории возле кинокомплекса «Благовещенск». К реконструкции участка приступили летом. Сломанный фонтан, который располагался там последние пару десятков лет, демонтировали, на его месте установили лавочки и качели. Подробности в материале Альфа ТВ.

В рамках реконструкции на территории сквера уложили тротуар, полимерное покрытие, установили стилизованные арки, лавки, урны, провели освещение, а также сделали газоны. Кроме того, рабочие отреставрировали стелу со стороны улицы Зейской. В следующем году на территории установят цветники, которые в том числе украсят деревянные арки.

Сейчас рабочие заканчивают укладывать тротуарную плитку между сквером и киноцентром, теперь это будет пешеходная зона. Планируется, что до конца месяца ремонт закончат.

Чтобы сделать территорию наиболее удобной для отдыха, руководство киноцентра пообещало сделать в зоне сквера бесплатный вайфай и в следующем году установить на крыше кинокомплекса ульи, чтобы угощать отдыхающих медом.

На ремонт этого сквера, детской площадки между улицами Ленина и Островского, а также участка в районе спичфабрики ушло порядка 19 миллионов рублей, которые на облагораживание территории областного центра выделила областная казна.