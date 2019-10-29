В Приамурье бомжа наказали 7-ю годами строгого режима

Фото: Амур.инфо

Тындинский районный суд вынес приговор 35-летнему мужчине без определенного места жительства. Он получил реальный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью товарищу, что привело к его смерти.

Установлено, что бездомный амурчанин и инвалид 2-й группы совместно распивали спиртные напитки. На почве возникшей неприязни бомж несколько раз ударил товарища по голове и телу – сначала руками, а затем металлической ножкой от табурета. От причиненных травм инвалид скончался.

Как сообщает прокуратура Амурской области, мужчина полностью признал вину в преступлении, раскаялся. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил ему 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.