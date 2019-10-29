Благовещенцы хотят вернуть пропавший орден Красной Звезды в семью (видео)

Задержанный в ноябре 2018 года на благовещенской таможне орден Красной Звезды нашел своих наследников. Родная сестра ветерана, которому принадлежала награда, Надежда Сутормина живет в Благовещенске. О том, что награду её брата Николая Занкина случайно обнаружили на пути в Китай, амурчанка узнала по телевидению.

Спустя 40 лет после смерти брата она намерена вернуть орден в семью. Подробности в материале Альфа ТВ.

Ветеран Великой Отечественной войны – Николай Занкин родился 13 ноября 1923 года в селе Кендя Мордовской АССР. В 1938 году он окончил неполную среднюю школу, с 1939 по 1940 год учился в школе механиков сельского хозяйства. В 1941 году семья переехала в Благовещенск.

Николай Занкин воевал на Ленинградском и Втором Белорусском фронтах. Был дважды ранен, более пяти месяцев проходил лечение в госпитале. В 21 год Николай Занкин удостоился ордена Красной Звезды за то, что вместе со своим взводом в одном бою уничтожил около 20 немцев.

После войны Николай вернулся в Благовещенск, работал в монтажном управлении треста «Амурстрой». Вместе с женой и сыном жил в районе улиц Амурской и Чайковского. Ветеран скончался в 1979 году после операции на желудок. Его похоронили на благовещенском кладбище на 8 километре.

По словам родной сестры, 75-летней Надежды Суторминой, после смерти Николая его семья недолго жила в Благовещенске, через пару лет супруга с сыном переехала на Украину. На сегодняшний день амурчане потеряли с ними связь.

Надежда не видела воинских наград брата 40 лет, с тех пор, как он скончался. Была крайне удивлена тому, что по местному телевидению рассказывают о его ордене, который хотели незаконно перевезти в Китай.

Благовещенская таможня изъяла награду у 54-летней амурчанки в ноябре прошлого года. Специалисты сначала проверяли подлинность ордена, а потом нашли собственника. Сотрудники таможни не смогли найти родственников Николая Занкина и отправили награду в администрацию президента. Родные намерены вернуть реликвию в семью.

Вся история в материале Альфа ТВ.