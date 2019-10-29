В Благовещенске спровоцировавший смертельное ДТП водитель, вероятно, был пьян

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб человек. Предварительно установлено, что водитель иномарки 1984 года рождения врезался в теплотрассу на улице Студенческой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествие случилось в понедельник, 28 октября, около 4 часов утра. В результате ДТП девушка-пассажирка 1993 года рождения скончалась на месте происшествия, водитель – доставлен в больницу с многочисленными ушибами.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба амурского УМВД.