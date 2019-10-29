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29октября
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В Благовещенске спровоцировавший смертельное ДТП водитель, вероятно, был пьян

В Благовещенске спровоцировавший смертельное ДТП водитель, вероятно, был пьян

В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб человек. Предварительно установлено, что водитель иномарки 1984 года рождения врезался в теплотрассу на улице Студенческой, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествие случилось в понедельник, 28 октября, около 4 часов утра. В результате ДТП девушка-пассажирка 1993 года рождения скончалась на месте происшествия, водитель – доставлен в больницу с многочисленными ушибами.

Следственной частью следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает пресс-служба амурского УМВД.

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#ДТП #жизнь #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Пока за пьяное ДТП со смертельным исходом не начнут возбуждать дело по статье "Преднамеренное убийство, а без такового по статье "покушение на убийство", так и будут водЯтлы с мыслью "да ну, я же не лошара какой, у меня получится" садится за руль...

  • Сашковна

    Сашковна
    54 минуты назад

    Чем думает человек, который садится рядом с пьяным водителем? Авось пронесет?

  • Татьяna

    Татьяna
    26 минут назад

    Вероятно, устанавливается, пишите когда точно, одни домыслы.

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