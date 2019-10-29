Две разлучённые в детстве близняшки из Китая встретились в США

Фото: Стоп-кадр из видео

10 лет назад двух родившихся сестер-близнецов разделили. Девочки родились в Китае, но удочерили их две разные семьи из США. Спустя 10 лет они встретились в эфире программы «Доброе утро, Америка».

После воссоединения сестры видятся несколько раз в год, а их семьи рассказывают, как в телевизионном шоу исследуется поведенческое и характерное сходство девочек.

Грейси Рейнсберри и Одри Доеринг выросли в разных городах США после того, как их разлучили в раннем детстве. Одри выросла в Уосау, штат Висконсин, а Грейси живет в Ричленде, штат Вашингтон. Недавно девочкам исполнилось 13 лет.

Сестры вновь встретились 2017 году в программе «Доброе утро, Америка», после их разговора через FaceTime. И теперь девочки регулярно видятся, а летом отдыхают вместе.

В новом телешоу, которое посвящено изучению поведения и характера давно потерявших связь друг с другом родственников, телезрители увидят, как девочки отправятся в Лондон для прохождения специальных тестов.

В апреле девочки уже посетили больницу Святого Томаса в центре Лондона, где для участия в серии ITV Long Lost Family встретились с профессором Тимом Спектором, чтобы провести исследование на предмет того, что определяет их личность и поведение: природа или воспитание, сообщает «360».

Во время тестов эксперты проверили плотность их костей, равновесие, хватку, объем легких и зрение. Несмотря на то, что девочки воспитывались в разных частях страны, разными семьями и не видели друг друга 10 лет, их родители говорят о невероятном сходстве характеров и пристрастий сестер. Например, им нравится один и тот же рецепт курицы и вид сыра.

Каждая из девочек говорит, что очень рада воссоединению с сестрой. Единственное их отличие, по словам Одри Доеринг, состоит в том, что они носят разную одежду: Грейси нравится спортивный стиль, а сама Одри предпочитает «девичьи вещи».

Мать Грейси – Николь Рейнсберри, – рассказала, что удивилась, узнав, что математика любимый предмет обеих девочек, и, несмотря на то, что у них были проблемы с сердцем, они были замечательными спортсменками.

Мать Одри – Дженнифер Доеринг – рассказала, что, хотя семьи и проживают в разных частях страны, девочки говорили одинаково и их манеры были идентичными.

О существовании друг друга сестры узнали именно благодаря матери Одри. Из разговора с девочкой женщина узнала, что у девочки был брат и она решила найти его. В ходе поиска Дженнифер обнаружила фотографию, размещенную в китайской газете. Снимок был размещен для поиска родителей перед тем, как детей отдали в детский дом. На фотографии вместе с Одри и ее матерью была еще одна девочка, очень похожая на саму Одри.