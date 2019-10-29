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29октября
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сегодня, 14:55 2

В Благовещенске возбудили уголовное дело «за веру»

В Благовещенске возбудили уголовное дело «за веру»
Фото: pixabay.com

В Благовещенске было возбуждено уголовное дело «за веру» в отношении двоих мужчин. Информация об этом появилась на сайте «Свидетели Иеговы в России» (организация запрещена в Российской Федерации).

Как отмечается, 21 октября следователь следственного отдела УФСБ России по Амурской области вынес постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ. Двоим мужчинам вменяют участие в деятельности запрещенной организации. С обоих взята подписка о невыезде.

В сообщении говорится, что мужчинам грозят реальные сроки тюремного заключения. Часть 2 статьи 282.2 УК РФ в качестве наказания предусматривает штраф, принудительные работы или лишение свободы, последнем случае – на срок до 6 лет.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    Ну если организация вне закона, типа игил, тогда всё правильно.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Веру задержали, Надежда отпущена а Любовью занялись соответствующие органы....

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