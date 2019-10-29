В Благовещенске возбудили уголовное дело «за веру»

Как отмечается, 21 октября следователь следственного отдела УФСБ России по Амурской области вынес постановление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 282.2 УК РФ. Двоим мужчинам вменяют участие в деятельности запрещенной организации. С обоих взята подписка о невыезде.

В сообщении говорится, что мужчинам грозят реальные сроки тюремного заключения. Часть 2 статьи 282.2 УК РФ в качестве наказания предусматривает штраф, принудительные работы или лишение свободы, последнем случае – на срок до 6 лет.