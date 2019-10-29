В торговом центре Казахстана пол сделали из могильных плит с портретами усопших (фото, видео)

Фото: yk-news.kz

В торговом центре Усть-Каменогорска пол покрыли плиткой из обломков памятников с портретами усопших. Снимки появились в местных социальных сетях.

«В торговом доме шел ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ», – сообщили YK-news.kz в администрации торгового центра.

Одна из жительниц узнала своего отца, надгробье которого использовали для пола.

«Мой папа, Евгений Геннадьевич Кречетов, был похоронен на Аблакетском кладбище весной в 2004 году. В 2014 году памятник было решено отдать на реставрацию, чтобы сделать четче некоторые черты лица. Приехав на кладбище, художник отказался реставрировать старое фото и предложил сделать новое. Памятник сняли и увезли на переделку. Мы были уверены, что старое фото утилизировали, потому что нам его не вернули. А спустя 5 лет я узнала эту страшную новость! Как можно было так отнестись к работе? Почему они не убрали фото людей?» – возмутилась женщина. Как сообщает yk.kz, жительница обратилась в полицию.

Полиция начала доследственную проверку. Правоохранители установят, есть ли в действиях подрядной организации состав преступления по статье «Вандализм». В гранитной мастерской, откуда был поставлен материал, пояснили, что это отходы производства, которые у них копились годами.

Фото, видео: yk-news.kz, yk.kz