Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:52 0

В торговом центре Казахстана пол сделали из могильных плит с портретами усопших (фото, видео)

В торговом центре Казахстана пол сделали из могильных плит с портретами усопших (фото, видео)
Фото: yk-news.kz

В торговом центре Усть-Каменогорска пол покрыли плиткой из обломков памятников с портретами усопших. Снимки появились в местных социальных сетях.

«В торговом доме шел ремонт. Пол был покрыт пылью. Разглядеть материал, из которого сделана плитка, было невозможно. Факт вскрылся только к концу ремонтных работ», – сообщили YK-news.kz в администрации торгового центра.

Одна из жительниц узнала своего отца, надгробье которого использовали для пола.

«Мой папа, Евгений Геннадьевич Кречетов, был похоронен на Аблакетском кладбище весной в 2004 году. В 2014 году памятник было решено отдать на реставрацию, чтобы сделать четче некоторые черты лица. Приехав на кладбище, художник отказался реставрировать старое фото и предложил сделать новое. Памятник сняли и увезли на переделку. Мы были уверены, что старое фото утилизировали, потому что нам его не вернули. А спустя 5 лет я узнала эту страшную новость! Как можно было так отнестись к работе? Почему они не убрали фото людей?» – возмутилась женщина. Как сообщает yk.kz, жительница обратилась в полицию.

Полиция начала доследственную проверку. Правоохранители установят, есть ли в действиях подрядной организации состав преступления по статье «Вандализм». В гранитной мастерской, откуда был поставлен материал, пояснили, что это отходы производства, которые у них копились годами.

Фото, видео: yk-news.kz, yk.kz

Просмотров всего: 900

#память #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске задержали подозреваемую в кражах из магазина

сегодня, 16:04
Происшествия

В Приамурье бомжа наказали 7-ю годами строгого режима
Происшествия 2

В Благовещенске спровоцировавший смертельное ДТП водитель, вероятно, был пьян
Общество 2

В Благовещенске возбудили уголовное дело «за веру»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь