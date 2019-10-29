В отделении анестезиологии и реанимации АОКБ идет ремонт

В рамках масштабной реконструкции отделения практически завершен демонтаж и специалисты приступают к общестроительным работам, а также монтажу систем отопления, канализации, водоотведения и вентиляции.

Как сообщает правительство Амурской области, средства на реконструкцию выделены в рамках «единой субсидии» при содействии министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. В ходе рабочего визита в Приамурье в июне 2019 года министр провел выездное совещание в отделении. Капитальный ремонт там не проводился 25 лет. Устаревшая материально-техническая база не позволяла внедрять современные методики оказания медицинской помощи. В результате было принято решение выделить на реконструкцию отделения и закупку оборудования 294 миллиона рублей бюджетных средств.

К работам приступили в сентябре. Проектом предусмотрено создание с учетом всех требований и норм современных палат для пациентов, административных помещений для сотрудников больницы, а также санитарно-бытовых, вспомогательных и других помещений необходимых для полноценного функционирования отделения.

В отделении больницы создадут комплекс «чистых помещений», основной задачей которого является снижение риска развития постоперационных инфекционных осложнений, профилактика развития внутрибольничной инфекции. В рамках контракта предстоит выполнить внутреннюю отделку, установку современных окон, устройство новых полов и установку комфортного больничного лифта.

На строительные работы в рамках субсидии, выделенной министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, предусмотрено около 97 миллионов рублей.

Также предусмотрена закупка оборудования, которое даст возможность внедрить современные методики оказания медпомощи, на эти цели предусмотрено 200 миллионов рублей.

Завершить ремонт и переоснащение отделения должны до конца мая 2020 года.