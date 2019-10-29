В Приамурье взялись за школы с низкой успеваемостью

Амурская область в текущем году получила федеральный грант в размере 4 миллионов рублей на реализацию системы повышения качества образования. Таким образом на новый уровень пытаются вывести школы региона, в которых ученики показывают низкие результаты обучения.

Помимо федерального гранта, на те же цели из областного бюджета было выделено 700 тысяч рублей. В рамках проекта в школы региона выезжает педагогический десант – команда сотрудников областного института развития образования и учителей-победителей конкурсов педагогического мастерства различных уровней.

28 октября педагогический десант работал в одной из школ Свободненского района. Команда сотрудников провела открытые уроки со школьниками начального, среднего и старшего звена, мастер-классы и консультации для педагогов.

«Я провела для первоклассников обыкновенный урок, который был запланирован по программе, Учитель должен постараться и заинтересовать каждого ученика независимо от его готовности к обучению. Поэтому в первую очередь я демонстрировала, как наладить контакт со школьниками. Все задуманное мной получилось, дети ушли с урока радостные, с новыми знаниями, также положительный отклик я получила и со стороны педагогов», – рассказала учитель начальных классов гимназии № 25 Благовещенска, победитель конкурса «Учитель года Амурской области» в 2013 году Оксана Дмитриева.

В 2019 году в программу научно-методической поддержки попали 11 школ. К настоящему времени, помимо Свободненского района, десант педагогов побывал в трех территориях: Серышевском и Михайловском районах и городе Зея. Выезды будут продолжены.

«Мы выезжаем не с целью критики или экспертизы, мы не настроены показывать, что в школе плохо налажена работа, наша цель – показать, что можно выстраивать образовательную деятельность лучше, эффективнее. Судя по результатам анкетирования, которые мы проводим по итогам каждого выезда, работа наша не проходит бесследно, педагоги извлекают из этого большую пользу. Поэтому мы планируем сделать педагогический десант традиционным», – прокомментировала заведующая отделом сопровождения инновационной деятельности и олимпиадного движения Амурского областного института развития образования Виктория Шолохова.

В число так называемых устойчиво неуспешных школ, как правило, попадают образовательные организации, функционирующие в сложных социальных условиях, удаленные от муниципальных центров, объясняют в министерстве образования и науки Амурской области.

«Выделяется несколько критериев, по которым школа может быть отнесена к данной категории. Во-первых, это низкие результаты экзаменов (ЕГЭ, ОГЭ), проверочных работ. Также причиной может стать низкий индекс социального благополучия, рассчитанного на основе доли семей обучающихся с низким социально- экономическим и культурным уровнем, доли обучающихся с девиантным поведением», – прокомментировала заведующая кафедрой теории и практики управления образованием Амурского областного института развития образования Людмила Лисина.

Чтобы преодолеть разрыв в качестве образования и выровнять образовательные возможности школьников, министерством образования и науки Амурской области разработана и реализуется «дорожная карта». Помимо работы педагогического десанта, всем школам с низкими образовательными результатами оказывается методическая поддержка, организовано обучение руководителей, составляется и реализуется план развития конкретных образовательных организаций.

«Результатом работы по реализации проекта станет региональный конкурс программ перехода школ на эффективный режим работы. Победителями будут признаны три учреждения, которые получат оборудование, приобретенное за счет средств субсидии из федерального бюджета», – отметила начальник отдела аккредитации и государственного контроля в сфере образования регионального Минобрнауки Екатерина Глок.

Фото: министерство образования и науки Амурской области