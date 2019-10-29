Детям-инвалидам Дальнего Востока дадут право на льготные авиабилеты
Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности Дальнего Востока поручил правительству предусмотреть льготы на оплату авиабилетов детям-инвалидам из ДФО, которые направляются на лечение и обратно. Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
«Правительству РФ рассмотреть вопрос о предоставлении льгот по оплате проезда воздушным транспортом к месту лечения и обратно детей-инвалидов, проживающих в Дальневосточном федеральном округе и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг», – говорится в документе.
Доклад об этом предписано представить до 15 ноября 2019 года, сообщает ТАСС.
Сейчас фонд социального страхования оплачивает несовершеннолетним инвалидам-дальневосточникам проезд к месту лечения и обратно, но только на поезде. Это не всегда приемлемо, так как путь, например, из Благовещенска в Москву по железной дороге занимает примерно неделю.
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