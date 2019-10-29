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29октября
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сегодня, 14:26 0

На месте пожара в Серышеве нашли погибшего

На месте пожара в Серышеве нашли погибшего
Фото: pixabay.com

Ночью 29 октября был пожар в поселке Серышево Серышевского района. Горел 4-квартирный жилой дом на улице Тургенева. Вызов поступил в 02:50, и прибывшие на место пожарные ликвидировали открытое горение в 03:12.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, в доме было найдено тело мужчины 1968 года рождения. В результате происшествия одна из квартир закопчена по всей площади, также уничтожена веранда. Причины случившегося предстоит установить.

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#пожары #происшествия

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