СИБУР приглашает жителей Благовещенска и Свободного на научный уикенд

В Благовещенске и Свободном проведут бесплатные фестивали для школьников. Ребята увидят опыты с огнем, жидким азотом, высокотемпературными сверхпроводниками, трансформатором Тесла и вакуумным взрывом.

Благотворительный проект, объединяющий «Фестиваль актуального научного кино ФАНК» и фестиваль для школьников «Я люблю науку», проводится при поддержке администрации Благовещенска и СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В Благовещенске мероприятия пройдут с 15 по 17 ноября, в Свободном – 16 ноября.

Участники фестиваля «Я люблю науку» увидят научное химико-физическое шоу «Битва наук: химия против физики». Ребят ждут впечатляющие представления, объясняющие основные понятия химии и физики на примере ярких и содержательных экспериментов. Школьники увидят опыты с огнем, жидким азотом, высокотемпературными сверхпроводниками, трансформатором Тесла и вакуумным взрывом. Ребята также посетят блок лекций и занятий из цикла «Наглядная математика». Дети построят масштабные самоопирающиеся конструкции и соберут трубогранники – сложные геометрические фигуры из трубочек. Ребятам младшего и среднего школьного возраста предоставят возможность стать участниками «Открытой лаборатории полимеров», где на практике можно познакомиться с этими уникальными химическими соединениями. Большое внимание уделят таким актуальным дисциплинам, как робототехника и программирование. Участники фестиваля посетят интерактивные занятия по робототехнике по программе LEGO Education и сразятся в боях роботов. Для любителей головоломок проведут мастер-классы по сборке кубика Рубика от многократного призера чемпионатов России и Европы по спидкубину Федора Иванова. Под кураторством профессионального художника ребята смогут поработать с 3D-ручкой и создать трехмерные изделия. Кроме этого, ребят ждет химический квест, лекции об экологии и встречи с интересными людьми.

Фестиваль актуального научного кино ФАНК пройдет в Благовещенске второй год подряд. Команда подготовила обновленную программу. В каталог показов вошли документальные фильмы «Привет, робот», «Самое неизведанное» (для жителей Благовещенска) и «Медведи Камчатки. Начало жизни» (для жителей Свободного). Из представленных кинокартин зрители узнают, как роботы взаимодействуют с людьми, как возникла жизнь и что такое время, как удивительна природа Камчатки. После каждого фильма состоится открытая дискуссия с экспертами.

Жители Благовещенска смогут познакомиться с обновленной программой VR-кино. Фильмы в формате 360° позволят каждому, надевшему очки виртуальной реальности, полюбоваться панорамами крупнейшего нефтехимического завода «ЗапСибНефтехим», отправиться в поисково-спасательную операцию вместе с волонтерским отрядом «Лиза Алерт», очутиться в открытом космосе и ощутить себя космонавтом, побывать в крупных заповедниках России и увидеть их природную самобытность.

Кроме этого, в Благовещенске снова пройдет научное стендап-шоу Science Slam, в ходе которого молодые ученые доступно и увлекательно расскажут о собственных исследованиях и новейших научных идеях. Этот международный проект популяризации науки зародился в Германии и набирает популярность в городах России, доказывая, что наука доступна каждому, а говорить о ней можно просто и с юмором. Победителя поединка определят с помощью аплодисментов.

Взрослых и школьников Свободного организаторы ФАНК и фестиваля «Я люблю науку» приглашают на «Открытую лабораторную», физико-химическое шоу со спецэффектами. Ведущим выступит Алексей Иванченко – изобретатель, инженер-конструктор, телеведущий, он разработал почти все эксперименты, которые так успешно демонстрировал в программе «Галилео» на СТС Александр Пушной. Школьники Свободного посетят занятия по «Наглядной математике», мастер-классы по сборке кубика Рубика и поработают с 3D-ручкой.

Вход на фестиваль «Я люблю науку» и на мероприятия ФАНК по регистрации по ссылке: http://nauchfest.ru. или пригласительным билетам. Участие в фестивалях бесплатное. Места проведения: Благовещенск – Амурский областной дом народного творчества, улица Ленина, 167; Свободный – Амурский технический колледж, Механический переулок, 1.