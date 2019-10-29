В Благовещенске резко увеличилось число «ничейных» алабаев и хаски

Благовещенские зоозащитники рассказывают о резком увеличении числа собак породы хаски и алабай, оставшихся без хозяев. Животных находят на улицах города и на трассах. Некоторые из них оказываются потеряшками, некоторые отказниками. А найти новые семьи для этих животных волонтеры не могут.

«В наших вольерах, можно сказать, хаски на хаски сидят. И их никто не ищет, – рассказала волонтер зоозащитной организации "Горячие сердца" Елена. – Некоторые из них – потерявшиеся животные, но большая часть просто отказники, выброшенные собаки. Не справляются хозяева просто с этой породой, не понимают, что она собой представляет и какие у таких собак потребности. Многих находят в ужасном состоянии, как внешнем, так и состоянии здоровья. Проблема в том, что желающих забрать породистых животных много, но это либо совсем молодые парни и девушки, либо люди, живущие в съемных маленьких квартирках. Они действительно не осознают, что такое хаски. Им важен сам факт наличия породы».

С такой же проблемой столкнулись и другие зоозащитники, правда, им стали все чаще попадаться собаки крупных охранных пород, в частности алабаи. Со слов волонтеров, собаки стали вдруг массово теряться и сами по себе гулять.

«Нам постоянно приходят сообщения об очередных алабаях, найденных на улице. За последнее время только их было семь. Это крупные собаки, соответственно, они внушают страх, поэтому люди на улице, видя таких животных, реагируют моментально и начинают слать нам фото и просить их срочно забрать. Одну собаку нашли на трассе, другая зашла в магазин, третья забрела на территорию частного дома, еще одну нашли на просто гуляющей по улице. Они попадают под машины, в них стреляют, кидают кирпичи. Потому что люди боятся их. Хотя, конечно, такие методы недопустимы, даже несмотря на страх перед этими животными. При этом большая часть собак выглядит ухоженными, то есть это хозяйские собаки. В комментариях к нашим публикациям о найденных алабаях люди часто пишут, что знают хозяев и что та или иная собака часто сама по себе гуляет.

Хозяева не отдают себе отчета, что они делают, заводят ради моды и статуса, а потом сталкиваются с проблемами. Это безответственно. Это опасно и для собаки, и для прохожих. Зачастую найденные собаки оказываются невоспитанными, им не уделялось должного внимания, ими никто не занимался. У многих проблемы со здоровьем, потому как кормили их не понять чем. И по пристрою таких собак есть проблемы, поэтому часть собак сидит у нас в вольерах. Когда выкладываешь объявление о пристрое, желающих очень много, а потом оказывается, что люди не готовы, они вообще не понимают, что это за порода, как и где она должна содержаться, как с ней обращаться», – высказалась волонтер организации «Кошкин дом» Ольга.

Отыскать хозяев таких животных и наказать их не представляется возможным из-за отсутствия у собак специального клейма или микрочипа. При этом чипирование домашних питомцев по закону является обязательным. Отсутствие регистрации собаки грозит штрафом ее хозяину.

Тем временем специалисты советуют тщательно изучать особенности породы собаки прежде чем решиться завести ее. Многим животным нужны особые условия содержания, кормления и воспитания.