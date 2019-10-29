В Приамурье регистрируют сезонный рост заболеваемости пневмонией

В Амурской области врачи регистрируют сезонный рост заболеваемости внебольничными пневмониями. Как правило, амурчане начинают чаще болеть воспалением легких в период с конца сентября и до середины апреля. Больше всего случаев заболевания регистрируют в Благовещенске, Свободном и Белогорске – там, где выше плотность и миграция населения.

26 пациентов с диагнозом пневмония на сегодня проходят лечение в Амурской областной клинической больнице. Врачи-пульмонологи поясняют, что течение этого заболевания не всегда предсказуемо. Воспаление легких может повлечь за собой массу осложнений – в их числе плевриты, дыхательная недостаточность, бронхообструктивный синдром, миокрадиты, отиты, гаймориты, причем состояние пациента может резко ухудшиться буквально за несколько часов. Поэтому таким больным показана госпитализация в стационар.

«С целью своевременного оказания медпомощи при АОКБ был создан дистанционно-консультативный отдел мониторинга внебольничных пневмоний. Лечащие врачи по месту жительства пациента заполняют необходимую медицинскую документацию, прилагают рентгеновские снимки, передают нам, а мы анализируем, оказываем консультативно-диагностическую помощь специалистам районов, в том числе с использованием телемедицины. Если требуется экстренная помощь, выезжаем к больному в районы области, часто бывают совместные выезды с врачом-реаниматологом. В зависимости от состояния пациента и удаленности района вызываем санавиацию и транспортируем пациента бортом. Все решается в круглосуточном режиме», – рассказывает заведующая этим отделом АОКБ Ольга Демура.

Также пульмонологи областной больницы оценивают правильность назначения терапии, корректируют дозы антибиотиков, сочетание препаратов с учетом сопутствующей патологии. Особое внимание – детям, пожилым людям и беременным. Дистанционно-консультативный отдел мониторинга внебольничных пневмоний в АОКБ был создан в 2017 году. Главная цель врачей – снижение заболеваемости и смертности от внебольничных пневмоний.

Медики рассказывают: если возбудитель пневмонии пневмококк, то заболевание, как правило, протекает остро. Также пневмонию могут вызвать легочные формы таких бактерий, как микоплазмы и хламидии. Чаще они поражают детей, подростков и молодых людей. В этом случае инкубационный период может длиться до 3 недель. Больной может покашливать, порой даже без температуры. Поэтому пульмонологи рекомендуют обязательно делать рентген, клинический анализ крови. Кроме того, бывают случаи, когда рентгенологически сложно распознать изменения в легких, поэтому следует дополнительно провести компьютерную томографию легких.

Сейчас, когда Приамурье входит в эпидсезон, ситуацию по заболеваемости пневмониями специалисты расценивают вполне управляемой. «Меры профилактики пневмонии могут быть специфическими – это прививка от пневмококковой инфекции, и неспецифическими – мы традиционно советуем мыть руки после посещения общественных мест, например, супермаркетов. В эпидсезон лучше не посещать места большого скопления людей, в поликлинике надевать маску, и не забывать о проветривании помещений и витаминизации», – добавляет Ольга Демура.