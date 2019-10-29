На уборке снега в Благовещенске занято в 2 раза больше техники, чем при прошлом снегопаде
Снегоуборочная техника работает на улицах Благовещенска. В уборке города задействованы 32 рабочих и более 30 единиц спецтехники ГСТК. Это почти в 2 раза больше, чем во время прошлого снегопада.
Рабочие очищают прилотковую часть дорог, тротуаров, перекрестков, заездных карманов, подсыпают противогололедные материалы. Работы идут на улицах Амурской, Зейской, Театральной, Горького, Чайковского, Ленина, 50-летия Октября, Калинина, а также во втором микрорайоне.
Работы по уборке городских улиц проводились и ночью. На улицах Зейской и Чайковского велась очистка дорожного полотна от наледи, механизированная очистка тротуаров осуществлялась на Ленина, Зейской, Амурской, Калинина, Игнатьевском шоссе и в районе КПП.
По информации администрации Благовещенска, в круглосуточном режиме ведется обработка антигололедной смесью перекрестков, спусков и подъемов на центральных улицах города и в отдаленных районах.
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