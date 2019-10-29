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29октября
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сегодня, 12:49 11

На уборке снега в Благовещенске занято в 2 раза больше техники, чем при прошлом снегопаде

На уборке снега в Благовещенске занято в 2 раза больше техники, чем при прошлом снегопаде
Фото: администрация г. Благовещенска

Снегоуборочная техника работает на улицах Благовещенска. В уборке города задействованы 32 рабочих и более 30 единиц спецтехники ГСТК. Это почти в 2 раза больше, чем во время прошлого снегопада.

Рабочие очищают прилотковую часть дорог, тротуаров, перекрестков, заездных карманов, подсыпают противогололедные материалы. Работы идут на улицах Амурской, Зейской, Театральной, Горького, Чайковского, Ленина, 50-летия Октября, Калинина, а также во втором микрорайоне.

Работы по уборке городских улиц проводились и ночью. На улицах Зейской и Чайковского велась очистка дорожного полотна от наледи, механизированная очистка тротуаров осуществлялась на Ленина, Зейской, Амурской, Калинина, Игнатьевском шоссе и в районе КПП.

По информации администрации Благовещенска, в круглосуточном режиме ведется обработка антигололедной смесью перекрестков, спусков и подъемов на центральных улицах города и в отдаленных районах.

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#городская власть #снегопад #транспорт

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Комментарии
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  • Шереметьево

    Шереметьево
    1 час назад

    какая техника?там дождь идёт

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Как жалко и убого выглядят цифры... 32 рабочих на весь город... 30 едениц техники на весь город...

    Если кто забыл, то к городу относится еще и аэропорт, моховая падь и белогорье...

  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    1 час назад

    32 рабочих и 30 единиц техники это 30 водителей и 2 диспетчера??? Нормально, че)))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    АИ! Ссылочку не на ту новость вставили!

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Антон Патоков

    32 рабочих и 30 единиц техники это 30 водителей и 2 диспетчера??? Нормально, че)))



    Это 30 операторов БСЛ и два рукамиводителя. )



  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    46 минут назад

    А что так вдруг?

  • Тигрик

    Тигрик
    42 минуты назад

    0*2=0

  • Noir

    Noir
    27 минут назад

    Много снега выпало+мало техники и людей = много техники и людей+мало снега выпало. Ну вроде математически есть логика.

  • Янyа

    Янyа
    20 минут назад

    Я-то думала, что просто тепло и дождь идет, поэтому дороги в городе практически чистые. А оказывается, это техника всё убрала...

  • Oldlord

    Oldlord
    18 минут назад

    Тигрик

    0*2=0



    Неправильно ты считаешь!





    0 х 300% = 0,03 рубля



    Вот так надо!



    В принципе, потому и тротуары не чищены. (



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