Маленькому благовещенцу Артемию Дымову нужны деньги на специальное питание

«Недавно я рассказывала вам, что Артемий сильно похудел: в 3 года и 8 месяцев при росте 86 сантиметров его вес 7 400, – обратилась к подписчикам в Инстаграме мама Артемия Олеся Дымова. – Больно смотреть, какой он худенький и слабенький. Даже переодевая его при сильной спастике, я боюсь не повредить ручки или ножки, такие они хрупкие. Мы многое перепробовали, в итоге перешли на питание с общего стола, все домашнее и калорийное, но из-за приступов за последние месяцы мы потеряли 1 килограмм, это равносильно 10 килограммам у здорового человека. Мамочка особенного малыша в нашем городе предложила нам попробовать спецпитание с высокой калорийностью в жидком виде и передала нам в помощь две коробочки этой смеси. Уже неделю мы едим ее. Темка стал набирать вес, трудно поверить и боюсь сглазить, но он округлился на 600 граммов».

Олесе пообещали помочь в Минздраве региона, но случится это только в следующем году после проведения всех необходимых процедур и организации закупки смеси. До этого времени покупать ее нужно самостоятельно.

По расчётам мамы Артемия, в месяц необходимо 15 000 рублей на кормление 4 раза в день. То есть на три месяца необходимо 45 000 рублей.

«Я очень надеюсь на вашу поддержку и распространение информации, ведь каждые 100 граммов, набранные Артемием, для нас праздник! Без вашей помощи нам не обойтись», – обратилась к подписчикам Олеся Дымова.

Реквизиты для перечисления средств:

Карта Сбербанка 4276030010241160 (Олеся Олеговна Д.)

Мобильный банк 89246788778

Как сообщало ИА «Амур.инфо», у трехлетнего Артемия Дымова атрофия гиппокампов, гидроцефалия и поражение центральной нервной системы. Лечить малыша родителям помогают благотворители. Благодаря помощи неравнодушных людей мальчик живет и растет. Его мама создала страницу в Инстаграме: Олеся показывает фото сына, рассказывает о его состоянии. Там же опубликованы реквизиты для денежных переводов и контакты Олеси Дымовой.