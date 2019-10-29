Маленькому благовещенцу Артемию Дымову нужны деньги на специальное питание
Мама маленького Артемия Дымова просит финансовой помощи у неравнодушных людей. Мальчику нужны средства на специальное жидкое питание с высокой калорийностью, без него ребенок стремительно теряет вес. Ей обещали помочь в минздраве региона, но произойдет это только в начале следующего года.
«Недавно я рассказывала вам, что Артемий сильно похудел: в 3 года и 8 месяцев при росте 86 сантиметров его вес 7 400, – обратилась к подписчикам в Инстаграме мама Артемия Олеся Дымова. – Больно смотреть, какой он худенький и слабенький. Даже переодевая его при сильной спастике, я боюсь не повредить ручки или ножки, такие они хрупкие. Мы многое перепробовали, в итоге перешли на питание с общего стола, все домашнее и калорийное, но из-за приступов за последние месяцы мы потеряли 1 килограмм, это равносильно 10 килограммам у здорового человека. Мамочка особенного малыша в нашем городе предложила нам попробовать спецпитание с высокой калорийностью в жидком виде и передала нам в помощь две коробочки этой смеси. Уже неделю мы едим ее. Темка стал набирать вес, трудно поверить и боюсь сглазить, но он округлился на 600 граммов».
Олесе пообещали помочь в Минздраве региона, но случится это только в следующем году после проведения всех необходимых процедур и организации закупки смеси. До этого времени покупать ее нужно самостоятельно.
По расчётам мамы Артемия, в месяц необходимо 15 000 рублей на кормление 4 раза в день. То есть на три месяца необходимо 45 000 рублей.
«Я очень надеюсь на вашу поддержку и распространение информации, ведь каждые 100 граммов, набранные Артемием, для нас праздник! Без вашей помощи нам не обойтись», – обратилась к подписчикам Олеся Дымова.
Реквизиты для перечисления средств:
Карта Сбербанка 4276030010241160 (Олеся Олеговна Д.)
Мобильный банк 89246788778
Как сообщало ИА «Амур.инфо», у трехлетнего Артемия Дымова атрофия гиппокампов, гидроцефалия и поражение центральной нервной системы. Лечить малыша родителям помогают благотворители. Благодаря помощи неравнодушных людей мальчик живет и растет. Его мама создала страницу в Инстаграме: Олеся показывает фото сына, рассказывает о его состоянии. Там же опубликованы реквизиты для денежных переводов и контакты Олеси Дымовой.
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