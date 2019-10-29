Союз журналистов России пожаловался в прокуратуру Амурской области на мэра Тынды

Фото: Амур.инфо

Областная организация Союза журналистов призвала власти Тынды отменить распоряжение о прекращении деятельности газеты «Авангард» и отозвать документы о ликвидации СМИ из Роскомнадзора.

Как сообщало Амур.инфо, 21 октября мэр Тынды Марина Михайлова издала распоряжение о прекращении деятельности общественно-политической газеты «Авангард». Это одно из старейших изданий Амурской области, оно публикуется с 1937 года. 2 ноября газете должно исполниться 82 года.

«В годы строительства БАМа корреспонденты "Авангарда" первыми передавали новости со стройки века, а фотографии с передовиц газеты облетели весь мир», – сообщается на сайте администрации Тынды.

Газета «Авангард» всегда публиковала официальные документы органов местного самоуправления, оставаясь изданием сначала Тындинского горкома КПСС, а после – администрации Тынды. В последнее время в «Авангарде» размещались только постановления, нормативно-правовые акты, официальные сообщения администрации и решения городской думы.

Отмечается, что более 10 лет газету издавало муниципальное предприятие «Тындинская типография». Нынешний мэр Марина Михайлова в разные годы сама работала в «Авангарде».

Информация о тираже газеты – противоречивая. На сайте мэрии значится, что «Авангард» выходил тиражом 450 экземпляров. По информации главного редактора издания, в 2018 году тираж доходил временами до 7 тысяч экземпляров. За последние полгода «тираж искусственно опустили до 50 экземпляров». Также был удален сайт газеты «Авангард».

В документации администрации о закрытии издания указывалось, что дальнейший выпуск газеты «экономически нецелесообразен».

Однако Амурская областная организация Союза журналистов России полагает, что к закрытию муниципальной газеты привели не экономические трудности, а «открытое враждебное отношение мэра Тынды к главному редактору газеты "Аванград", директору МУП "Тындинская типография" Илье Игнатову».

«Распоряжение о ликвидации газеты было издано ровно через неделю после того, как ее главный редактор озвучил губернатору Амурской области Василию Орлову проблему неоплаты администрацией Тынды долгов за публикацию нормативно-правовых актов. (…) На середину октября администрация Тынды задолжала предприятию более 1 миллиона рублей – оплаты выполненных работ за июнь – сентябрь. Однако оплачивать долг администрация города фактически отказывалась, мотивируя это нехваткой денег в бюджете», – говорится в заявлении главы амурской организации Союза Евгения Дуюнова.

Заявление Евгений Дуюнов просит считать обращением в прокуратуру Амурской области с просьбой проверить законность распоряжения администрации Тынды о прекращении деятельности СМИ.

Ранее информагентство сообщало, что мэр Тынды трижды пыталась уволить Илью Игнатова с поста главы типографии, но он восстанавливался в должности по решению суда. Сам Илья Игнатов считает, что причин закрытия газеты – две.

«В первую очередь, это личный конфликт, а во вторую – это нежелание администрации платить по долгам. У нас заключено соглашение о предоставлении субсидии. Это те деньги, которые мы фактически тратим, ни о какой рентабельности даже речи не идет. Как только Михайлова пришла к власти, она в начале этого года снизила цену квадратного сантиметра печати на 30 %, ниже себестоимости, с 6,24 рубля до 4,43. Такое снижение напрямую повлияло на доход предприятия – убытки за 2019 год составили более 1,5 миллиона рублей.

Администрация должна нам больше 1 миллиона рублей, они не могли их оплатить нам, (…) отказывались признавать наличие долга. И поэтому приняли решение издать новую газету», – рассказал главный редактор «Авангарда», директор МУП «Тындинская типография» Илья Игнатов.

Первый выпуск новой муниципальной газеты с таким же названием – «Авангард» – вышел в Тынде 27 октября тиражом 35 экземпляров. Газету печатали не в муниципальной тындинской типографии, а «на собственном оборудовании администрации города Тынды». Издание учреждено постановлением мэра от 22 октября 2019 года. Газета предназначена «для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения». Она не зарегистрирована как средство массовой информации.

Из-за закрытия прежнего «Авангарда» может обанкротиться муниципальная «Тындинская типография», в состав которой входило СМИ. В заявлении Союза журналистов сообщается, что предприятие не смогло погасить накопившийся долг за январь-март за отопление. 10 октября типография ушла в простой.

«Около 60 процентов дохода – это была газета, только издание нормативно-правовых актов позволяло типографии сдержать штат работников для верстки газеты. Большое помещение у нас – около 1 000 квадратных метров, которое надо отапливать, высоченные потолки – это муниципальная собственность. Забрать газету из МУП "Тындинская типография" это фактически значит обанкротить предприятие. Я как руководитель считаю, что главная цель местной администрации – это банкротство типографии, потому что ликвидировать они ее не хотят, чтобы не платить людям в последующем компенсации», – рассказал Илья Игнатов.

Кроме газеты, МУП «Тындинская типография» печатала бланки и журналы. Среди заказчиков были предприниматели, бюджетные организации и крупные госструктуры. Руководитель типографии пояснил, что сейчас на предприятии работают 10 человек, при штатном расписании в 12,5 единицы. В коллективе три беременные женщины. В случае закрытия газеты пострадает примерно половина работников – кто-то будет уволен, а кто-то – потеряет в зарплате. Сейчас типография готовит забастовку. Планируется, что она пройдет в ноябре.

«Забастовка готовится по двум причинам: во-первых, по невыплате долга администрации, потому что у нас нет возможности рассчитаться даже по зарплате за сентябрь. Уже за октябрь скоро пора платить, а мы за сентябрь не можем рассчитаться. А вторая – действия мэра города по изъятию газеты», – сообщил Илья Игнатов.

Заявление председателя Амурской общественной организации «Союз журналистов России» Евгения Дуюнова прокомментировала мэр Тынды Марина Михайлова. Она пояснила, что за последние 5 лет из бюджета города на публикацию «Авангарда» было потрачено больше 30 миллионов рублей.

«Честно говоря, обращение Союза журналистов России больше напоминает заказную однобокую статейку. Нарушено золотое правило журналистики – объективность. Моей позицией Евгений Дуюнов не удосужился поинтересоваться или хотя бы проверить сведения, полученные от Ильи Игнатова на достоверность. Непрофессионально – на мой взгляд журналиста с дипломом Иркутского государственного университета по специальности "Журналистика" и почти 30-летним стажем. В итоге смешались мухи с котлетами, в обращении опубликована масса недостоверных сведений, часть из которых – на уровне сплетен.

В век информационных технологий даже востребованные печатные издания уходят на просторы интернета. Еще лет шесть назад популярная газета "Авангард" за последние годы превратилась в муниципальный вестник – 24 подписчика и 15 обязательных экземпляров. У нас в школьных газетах тираж в разы больше сегодня, и они интереснее. Кроме информации пресс-службы и нормативно-правовых актов администрации и думы, там ничего нет.

"Авангард" – не юрилицо, а структурное подразделение типографии, состоящее из одной ставки главного редактора. В газете нет ни одной статьи, ни одной новости и, соответственно, нет журналистов. Мертвая газета, на которую из бюджета Тынды за последние пять лет потрачено более 30 миллионов рублей.

У администрации и мэра в силу ФЗ-131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" нет полномочий содержать общественно-политические газеты, которые сидят на шее у бюджета и даже не пытаются зарабатывать, к примеру, на рекламе. Поэтому мною было принято решение о прекращении выпуска дорогостоящего муниципального вестника и об учреждении СМИ исключительно для публикации нормативно-правовых актов. Вместо 5-7 миллионов в год это удовольствие обойдется нам максимум 200 тысяч в год, а сэкономленные деньги пойдут на замену окон в школах, детские площадки либо дорожную технику. Мы работаем в интересах жителей Тынды честно и прозрачно, поэтому готовы к любым проверкам», – пояснила Амур.инфо мэр Тынды Марина Михайлова.