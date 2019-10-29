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29октября
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В Магдагачинском районе при столкновении машин на заснеженной трассе погиб человек

В Магдагачинском районе при столкновении машин на заснеженной трассе погиб человек

Вечером в понедельник, 28 октября, в Магдагачинском районе столкнулись два автомобиля Toyota Alphard и Nissan Cedric. По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо пострадали и были доставлены в лечебное учреждение.

ДТП произошло около 21:00, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.

По информации в социальных сетях, происшествие случилось на заснеженной дороге около села Чалганы. В результате один из автомобилей перевернулся и остался лежать на боку.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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