Жители Варваровки обсуждают стрельбу и нападение на полицейских

Инцидент произошел вечером в субботу, 26 октября. Двое сотрудников МО МВД России «Октябрьский» проводили мероприятия по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В темноте двигалась машина без света. Полицейские подали знак об остановке, но водитель продолжил движение. Он чуть не сбил сотрудника полиции и протаранил служебный автомобиль.

Для задержания нарушителя полицейскому пришлось применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух он стрелял по колесам «кариба».

В редакцию ИА «Амур.инфо» несколько человек прислали видеозапись якобы с места происшествия. В кадре присутствуют несколько человек, в том числе мужчина с окровавленным лицом, в форме полиции. На него кричит мужчина: «Зачем застрелили пацана?! Вы убили пацана!» Автор видео подходит к автомобилю. В его задней двери заметно отверстие. Другое отверстие расположено в салоне машины, в верхней части спинки заднего сиденья справа. Голос за кадром говорит: «Мы сваливали, он палить начал. Хмель на скорой валялся. Там такая дырка! В шейный позвонок попали! Они в тачку к Вите сели и полетели на "Катьку" (Екатеринославку – Прим.ред.). Сашку увезли. Моего друга застрелил. Я бы его запинал бы, если бы не Андрюха».

Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с людьми, приславшими в редакцию эту видеозапись. Все ответили, что не являются ни участниками, ни очевидцами событий. «Да все знают, что полицейские были пьяные!» – заявил местный житель, однако ничем подтвердить свои слова он не смог.

Тем временем Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области официально заявляет: алкоголя в крови сотрудника не было. «Распространяемые местными жителями данные не соответствуют действительности. Полицейский, который пострадал и который стрелял, не был в состоянии алкогольного опьянения. Есть заключение эксперта, которое гласит, что в крови пострадавшего не было алкоголя», – заявил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

Двое напавших на сотрудников полиции задержаны. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». За совершение такого преступления законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Исполняя свои служебные обязанности, при проведении оперативно-профилактического мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств, в целях остановки преследуемого автомобиля, сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие. Сразу после этого, по версии следствия, обвиняемые, являвшиеся пассажирами указанного автомобиля, нанесли стражу порядка телесные повреждения, опасные для его жизни и здоровья», – сообщает амурское следственное управление.

В настоящее время обвиняемые помещены в изолятор временного содержания. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.