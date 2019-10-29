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29октября
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сегодня, 11:12 0

Утверждены цены билетов на «пумы», которые будут ходить между Благовещенском и Хэйхэ

Утверждены цены билетов на «пумы», которые будут ходить между Благовещенском и Хэйхэ
Фото: архив Амур.инфо

На недавнем заседании координационного совета смешанного пункта пропуска «Благовещенск» было принято решение о начале осенней навигации судов на воздушных подушках. Между двумя приграничными городами «пумы» начнут курсировать с 1 ноября. Уже утверждено расписание и цены на билеты.

На сегодняшний день погодные условия и состояние реки Амур позволяют продлить осуществление пассажирских перевозок на кораблях до четверга, 31 октября, включительно. Грузовые перевозки по воде планируется полностью завершить к 4 ноября, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Для перевозки пассажиров между Благовещенском и Хэйхэ подготовлены 10 судов. «Пумы» будут курсировать каждый день. Первый рейс отправляется из Благовещенска в Хэйхэ в 9:00, последний — в 16:30, а из Китая — в 17:00.

Стоимость билетов туда и обратно, как и прежде, составит 2 200 рублей взрослый и 1 420 рублей — детский (от 5 до 10 лет).

В администрации ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» отмечают, что интервал отправления судов на воздушной подушке составит не менее 3 минут, однако число рейсов может быть уменьшено в зависимости от потока пассажиров. В случае неблагоприятных метеоусловий расписание движения судов может быть изменено или временно приостановлено.

С началом движения льда на реке Амур гостям и жителям области перед выездом в город Хэйхэ настоятельно рекомендуют уточнять фактическую ситуацию в справочной службе ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» по телефону в Благовещенске: 59-57-64.

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#Китай #транспорт

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