Уголовное дело Вячеслава Золотарева направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения
Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в приюте села Чигири направлено в прокуратуру. Ранее сообщалось, что дело уже передавали в надзорное ведомство, но вернули на доследование из-за нарушений требований уголовно-процессуального законодательства. Сейчас оно вновь ушло в прокуратуру, которая должна утвердить обвинительное заключение и направить в суд.
В январе этого года в отдел полиции Благовещенска поступило заявление о том, что в чигиринском приюте животные, отловленные в рамках муниципального контракта, содержатся в ненадлежащих условиях. После получения сообщения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа МО МВД России «Благовещенский». По факту жестокого обращения с животными было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 245 УК РФ.
По подозрению в жестоком обращении с животными сотрудниками уголовного розыска задержан руководитель приюта для собак Вячеслав Золотарев. Подозреваемый находился за рубежом и по возвращении из-за границы он был доставлен в отдел полиции оперативными сотрудниками МО МВД России «Благовещенский».
На территории приюта полицейские обнаружили трупы собак. В рамках расследования уголовного дела тела погибших животных изъяты и направлены для проведения экспертизы. Специалисты установили, что основной причиной смерти животных стало истощение.
В ходе предварительного расследования установлено, что в рамках муниципального контракта об оказании услуг по содержанию и учёту безнадзорных животных индивидуальный предприниматель, являющийся руководителем приюта, получил более 1,5 миллиона рублей. Они предназначались для обеспечения надлежащего ухода и контроля за отловленными животными, а именно должен был соблюдаться питьевой режим, кормление животных, обеспечиваться ветеринарный осмотр.
«С целью получения материальной выгоды руководитель приюта данные обязательства не исполнил, что привело к причинению мучения животным, вызванные дисфункцией основных жизненно-важных органов и систем организма в результате обезвоживания и голодания. Это стало причиной смерти 32 собак, что подтверждается актом судебной ветеринарной экспертизы», – сообщили в амурском управлении МВД.
Материалы уголовного дела СО МО МВД России «Благовещенский» переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
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