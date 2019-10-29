Заслуженный тренер: в спорте перспектива одна – долго, нудно, тяжело работать

В Детско-юношеской спортивной школе № 1 (бассейн «Надежда») работает заслуженный тренер по плаванию, финалист Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Михаил Зубков. Это сотрудничество началось еще в 2011 году.

«Основная моя задача дать спортсменам и тренерам современные методики и наработки в области плавания – стартов, поворотов и всего того, что отвечает за результат в современном плавании», – рассказывает Михаил Зубков в программе «Простые вопросы».

В программе обсуждались вопросы, насколько важна физиология ребенка для занятия спортом и помогает ли это в достижении того или иного результата.

«Мастером спорта может стать любой здоровый ребенок, системно посещающий с 8-10 лет занятия в Детско-юношеской спортивной школе. И если он прошел этот путь, то, безусловно, либо кандидатом в мастера спорта, либо мастером спорта он станет», – добавил тренер.

По словам Михаила Евгеньевича, сейчас в плавании очень жесткая конкуренция.

«Олимпийский чемпион – это не значит, что ты в данный момент сильнее всех в мире. Вот сейчас прошел чемпионат мира в Южной Корее, там были дистанции, когда спортсменов разделяли сотые секунды! Натренировать это практически невозможно. Просто восемь человек, которые встают в эту минуты на старт финала – это уже отобранные "боги плавания", которые находятся в одной форме. Они все прекрасно подготовлены. Прошел финал, определились чемпионы, через 15 минут они могут переплыть, и все будет совершенно по-другому. Конечно, есть виды, где мы видим ярко выраженных лидеров. Но в основном плотность результатов такая, что сегодня фактор удачи – он важен», – поясняет Михаил Зубков.