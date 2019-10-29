Для получения федеральной помощи амурским подтопленцам придется отказаться от прежних домов и земли

В правительстве Амурской области определили порядок предоставления выплат амурчанам, чье жилье пострадало во время паводка 2019 года. На заседании КЧС были рассмотрены итоги работы межведомственных комиссий и механизмы предоставления средств подтопленцам.

«Завершена работа межведомственных комиссий по признанию жилых помещений непригодными для проживания или подлежащими капитальному ремонту. Всего непригодными для проживания признано 278 жилых помещений, еще 607 жилых объектов требуют капитального ремонта. Предварительно оценка ущерба – 922 миллиона рублей. На решение жилищных вопросов жителей Приамурья из федерального бюджета в 2019 году будет выделено 512,5 миллиона рублей. Планируется, что средства будут направлены на приобретение или строительство 128 жилых помещений и проведение капитального ремонта в 474 жилых объектах», – рассказал заместитель председателя правительства области Павел Матюхин.

Формирование списков амурчан на получение мер господдержки продолжается, информация проверяется сотрудниками МЧС, УВД и Росреестра. На сегодняшний день утверждены данные 60 амурчан, претендующих на получение выплат для покупки или строительства жилья, на сумму порядка 130 миллиона рублей. В ближайшее время список будет направлен в Минстрой России, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

На совещании прозвучало, что введены новые меры господдержки граждан на приобретение и строительство нового жилья. Теперь средства граждане смогут получить единожды. При этом новое жилье должно располагаться вне зон подтопления.

Также новой мерой станет использование специальных счетов в кредитных организациях, куда будут перечисляться деньги.

«Для получения средств жителям необходимо открыть спецсчета в кредитных организациях. До момента заключения сделки на приобретение жилья средства будут находиться на спецсчетах. Получив подтверждающие документы на приобретение имущества, банк перечислит деньги продавцу недвижимости. Подобная процедура будет действовать и с получением средств на проведение капремонта. 50 % суммы гражданин получает на свои счета и проводит на них ремонт, после подтверждения о проведении капремонта в доме, оставшиеся 50 % со спецсчета поступают на счета гражданина для завершения ремонта. Эта мера позволит гарантировать трату средств по назначению. На реализацию средств на приобретение, строительство и капитальный ремонт будет отведено 9 месяцев», – сказал Павел Матюхин.

Схема с использованием спецсчетов была рекомендована Минстроем России и другим регионам, пострадавшим во время паводка. При этом в некоторых населенных пунктах нет филиалов банков, поэтому министр социальной защиты области Наталья Киселева предложила главам районов организовать подвоз жителей для открытия спецсчетов в кредитных организациях.

Минстрой региона по согласованию с муниципалитетами уже подготовил список из 390 объектов на вторичном рынке жилья, которые могут быть приобретены пострадавшими от паводка людьми.

Губернатор Василий Орлов поручил руководству Амурского ипотечного агентства проработать базу объектов, которые могут быть интересны амурчанам, получившим средства на покупку жилья. При условии обращения граждан ипотечное агентство бесплатно будет оказывать консультации по подбору недвижимости.

Согласно утвержденному порядку, выплаты гражданам на приобретение или строительство жилья рассчитывается исходя из социальной нормы: 33 квадратных метра – для одиноко проживающих граждан; для семьи из двух человек – 42 квадратных метра и по 18 квадратных метров – на каждого следующего члена семьи, но не более общей площади утраченного жилья. Компенсация рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в Приамурье – 59 567 рублей.

Претендовать на выплату за утраченное жилье могут как собственники дома, который признан непригодным для проживания, так и наниматели (по договору социального найма). Получая федеральные средства на покупку нового жилья, аварийный дом и земельный участок, попавшие в зону наводнения, люди должны будут передать в муниципальную или областную собственность.

Такая мера позволит в дальнейшем избежать вариантов, когда жители снова смогут селиться в ранее пострадавших домах и вновь смогут оказаться подтопленцами.

«На проведение капитального ремонта предоставляется выплата в размере 6 тысяч рублей на 1 квадратный метр общей площади поврежденного жилья. Получить выплату можно только единожды и за одно поврежденное жилье», – пояснила министр социальной защиты населения области Наталья Киселева.

Сейчас амурчане, чье жилье пострадало во время паводка 2019 года, могут разместиться в пунктах длительного пребывания. Пункты развернуты в Благовещенске – в Моховой Пади и по адресу: улица Ленина, 2. Они будут открыты до 20 мая будущего года. В случае необходимости их работа будет продлена.

Для заселения гражданам необходимо направить заявление о своем решении, предоставить паспорт (документ, удостоверяющий личность), свидетельство о рождении – для детей, не достигших 14 лет. Семьи с детьми (три и более человека) размещаются в отдельных комнатах (из расчета 15-20 квадратных метров). Одиноким гражданам предоставляется место в комнате (из расчета не менее 6 квадратных метров на одного человека)», – сказала министр соцзащиты населения региона Наталья Киселева.

В пунктах длительного пребывания есть необходимая бытовая техника и мебель (стиральная машина, утюг, гладильная доска, электрическая плита, холодильник, посуда, кухонные столы и шкафы). После приобретения или завершения капитального ремонта граждане обязаны освободить ПДП.

До сих пор продолжается работа по восстановлению соцобъектов в наиболее пострадавших от паводка территориях.

На 83 % завершен ремонт в школе села Норск, сейчас там трудится 17 строителей, по планам работы завершатся к 1 ноября. К 10 ноября планируют закончить ремонт школы в селе Угловое, готовность которой составляет более 60 %, а к 13 ноября – ремонт в амбулатории.