В Челябинской области младенец умер от голода

Девятимесячный младенец погиб от голода в Златоусте (Челябинская область). Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в области Ирина Буторина.

21 октября женщина вышла из дома с семилетним сыном, оставив без присмотра трехлетнюю дочь и младенца. Несовершеннолетние дети пробыли без взрослых два дня. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила тело младенца и обессилившую трехлетнюю дочь. Мать забрала дочь с собой, оставив ребенка лежать в кроватке. Тело младенца нашла его бабушка 25 октября.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Детей из семьи изъяли, временно они находятся в приюте.

Возможно, что ребенок был слаб, но жив, когда мать приходила домой, сообщает «Лента.ру».

В феврале жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну дома на неделю, из-за чего ребенок умер от жажды. Тело девочки нашла бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. По предварительным данным, она умерла от обезвоживания, потому что перед уходом 21-летняя мать перекрыла воду в квартире и оставила ее одну почти на неделю.