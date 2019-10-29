Певица Ольга Орлова, узнав о больном тигре в Приамурье, потребовала запретить передвижные зоопарки

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Как сообщало Амур.инфо, амурчане, посетившие зоопарк, увидели, что у тигра большая открытая рана на животе. По словам посетителей, краснокнижный хищник ведет себя беспокойно. Представитель зоопарка пояснил информагентству, что тигр болеет давно, его смотрели ветеринары и выписали таблетки. В зоопарке предполагают, что заболевание – генетическое, так как у тигра мать и отец были родственниками.

Ольга Орлова отметила новость Амур.инфо в сторис с подписью: «За запрет передвижных зоопарков и цирков!!!» Ранее певицу возмутили издевательства над собаками в селе Новочесноково Михайловского района Амурской области. Впоследствии против сельчанина, забившего собаку, было возбуждено уголовное дело.

Что касается ситуации с больным тигром, в Благовещенской природоохранной прокуратуре пояснили, что прокурор направит требование о проведении проверки по данной информации в областное управление ветеринарии.