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29октября
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сегодня, 10:19 7

Певица Ольга Орлова, узнав о больном тигре в Приамурье, потребовала запретить передвижные зоопарки

Певица Ольга Орлова, узнав о больном тигре в Приамурье, потребовала запретить передвижные зоопарки
Фото: instagram.com

Российская певица, экс-солистка «Блестящих», ведущая «Дома-2» и зоозащитница Ольга Орлова обратила внимание на публикацию Амур.инфо о больном тигре, которого содержат в передвижном зоопарке из Иркутской области. Сейчас зоопарк находится в селе Поярково Михайловского района.

Как сообщало Амур.инфо, амурчане, посетившие зоопарк, увидели, что у тигра большая открытая рана на животе. По словам посетителей, краснокнижный хищник ведет себя беспокойно. Представитель зоопарка пояснил информагентству, что тигр болеет давно, его смотрели ветеринары и выписали таблетки. В зоопарке предполагают, что заболевание – генетическое, так как у тигра мать и отец были родственниками.

Ольга Орлова отметила новость Амур.инфо в сторис с подписью: «За запрет передвижных зоопарков и цирков!!!» Ранее певицу возмутили издевательства над собаками в селе Новочесноково Михайловского района Амурской области. Впоследствии против сельчанина, забившего собаку, было возбуждено уголовное дело.

Что касается ситуации с больным тигром, в Благовещенской природоохранной прокуратуре пояснили, что прокурор направит требование о проведении проверки по данной информации в областное управление ветеринарии.

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#животные #закон #СМИ

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад



    Российская певица, экс-солистка «Блестящих», ведущая «Дома-2» и зоозащитница Ольга Орлова



    Вот это титулы, "Игры престолов" отдыхают в сторонке.

  • full

    full
    1 час назад

    Орлова? Что за фамилия такая, я уже с десяток их знаю, а они все плодятся...

  • Юрий Николаевич

    Юрий Николаевич
    1 час назад

    Пуст лучше со своими двуногими кроликами в Доме-2 разбирается.

  • ay

    ay
    1 час назад



    Орлова? Что за фамилия такая, я уже с десяток их знаю, а они все плодятся...



    Пела когда-то:

    Ун-да-ун-да-ху

    Ун-да-ун-да-ха

    Я увижу облака

    Ун-да-ун-да-ху

    Ун-да-ун-да-ха

    Я увижу облака

    Ун-да-ун-да-ху

    Ун-да-ун-да-ха

    Я увижу облака

    Ун-да-ун-да-ху

    Ун-да-ун-да-ха

    Я увижу облака

    Я увижу облака

    Я увижу облака

  • Сэр

    Сэр
    1 час назад

    лавры Греты Тумблер не дают покоя.

  • Lady G

    Lady G
    5 минут назад

    что бы она там не пела, но её полностью поддерживаю, эти живодёрни давно пора закрыть

  • ЛайКа

    ЛайКа
    54 секунды назад

    Lady G


    Тоже плюсану, хоть и хайпит мадам



    До сих пор воспоминания, когда в детстве приехал передвижной в Н.Бурейск и там белый мишка летом в маленькой клетке. Остальным детям весело, а мне рыдать хотелось



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