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29октября
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Девушка встретила в кафе парня, погибшего два года назад

Девушка встретила в кафе парня, погибшего два года назад
Фото: Peter H с сайта Pixabay

В Австралии девушка узнала в сотруднике ресторана своего бывшего парня, которого два года считала погибшим. Два года назад мать парня сообщила, что он был убит во время уличной драки.

Рейчел и Алистер, который работал шеф-поваром в местном пабе, встречались около трех месяцев. Однажды он случайно сломал руку и, так как не мог работать на протяжении нескольких месяцев, занял у возлюбленной 1 000 долларов.

Пара встречалась еще около месяца, после чего рассталась. В момент расставания девушка попросила вернуть ей долг. Экс-возлюбленный отдал ей треть суммы, после чего выключил телефон и исчез.

Рейчел стала искать Алистера, вышла на его друзей. Друзья сообщили, что из его дома постепенно пропадают вещи, сам парень нигде не появляется и не общается ни с кем. По первоначальной версии, он отправился в Квинсленд на реабилитацию, хотя никогда не был наркоманом. Когда Рейчел стала искать встречи с парнем, она выяснила, что он занял крупные суммы у многих коллег по работе и друзей. Рейчел планировала отправиться в полицию, но один из знакомых сообщил о смерти молодого человека. Эту информацию подтвердила мама парня, она рассказала, что он погиб во время драки.

Через два года Рейчел с подругой отправились в кафе в родном городе. Там они заметили официанта, очень похожего на погибшего парня. Рейчел решила уточнить свои догадки и подозвала официантку, которая подтвердила, что это сам Алистер. Девушка была шокирована, она попыталась побеседовать с бывшим возлюбленным, однако он сделал вид, что не узнал её, и попросил не приставать к нему. После обращения в полицию правоохранители ответили, что ничего не могут сделать, сообщает Life.

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#жизнь

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