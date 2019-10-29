В Приморье волны вынесли на берег скелет аквалангиста

В акватории бухты Постовой залива Петра Великого на юге Приморского края обнаружено тело аквалангиста. По предварительным данным следствия, это 44-летний мужчина, пропавший в феврале текущего года во время ныряния с аквалангом.

Останки нашли местные жители; это произошло 25 октября. Как сообщает портал VL.ru, на черепе еще видны остатки мягких тканей, гидрокостюм в целом сохранился. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организованна доследственная проверка. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

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Елена Котейко