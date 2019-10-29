Школьный звонок собираются заменить популярными мелодиями: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Для проверки водителей на алкоголь и наркотики будут использовать новые приборы; в РФ обсуждают вопрос о строительстве частных тюрем; пятая часть еды уходит в помойку. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

«Российскую газету» рекомендую сразу же раскрыть на 9-й странице: здесь рассказывается о том, что проверку водителей на алкоголь и наркотики будут производить новыми приборами. Старые допускают большую погрешность, что вызывает судебные разбирательства. Новые же… Короче, не спрячешься. Прочитайте статью под заголовком «Сомнения ГАИ выдавят по капле».

Что еще интересного. Еще, конечно, надо прочесть колонку политобозревателя Радзиховского, из которой вы узнаете, что в Советском Союзе не было ни свободы слова, ни политических прав. Для чего она написана? Для того, чтобы вы знали, что тогда не было, а сейчас есть. Доказательства сейчас приведу.

Также в номере

Так вот, в статье «Права человека» говорится, что сейчас резко расширились бытовые свободы – нет больше понятия «тунеядец» или «спекулянт». Потеряла значение прописка, никого не заставляют вступать в пионерскую и комсомольскую организации (кстати, всех с днём рождения комсомола!). Для обычной карьеры не обязательно вступать в «Единую Россию». Исчез моральный кодекс строителя коммунизма. И вот дочитал я до этой строки, и подумал, что в общем-то, жаль, что он исчез. А остальные права и свободы изучите сами.

Напишут же такое

Не заостряя внимания на довольно скользкой теме, переключусь на статью о том, что во властных структурах в очередной раз встал вопрос о строительстве частных тюрем. По мнению представителей бизнес-сообщества, в таких местах заключения будут более комфортные условия содержания, более гуманное отношение к арестантам. Опять же права их будут соблюдаться.

Но есть и оппоненты, они утверждают, что частники не будут заинтересованы в сокращении числа заключенных. То есть ни о каком УДО не может быть речи. И поскольку нас с вами эта проблема не касается, во всяком случае, пока, перейдем к другой теме.

Также в номере

В главной газете страны еще много интересного, например, вы прочтете о том, что школьный звонок – этот дзинь-дзинь – заменят популярными мелодиями. Выбирать их могут сами ученики. Пока это нововведение тестируется на площадке школы № 32 Красноярска, но потом введут по всей стране.

Если еще о школе, то узнаете, что школьников и их родителей будут штрафовать за курение и сквернословие. Прочитав заметку, я так и не понял, как могут штрафовать школьников, коль скоро деньги у них, если и есть, то всё равно родительские, но, подумав, что властям виднее, переключился на «Амурскую правду».

Очень интересно

Несмотря на то, что в «Амурке» много публикаций на местные темы, заслуживающих того, чтобы вы их прочли, я заострю ваше внимание на статье Елены Павловой о том, что Андрей Плутенко возвращается из областного правительства в родной университет. Как он сам комментирует этот факт – прочтите в газете. Из того, что еще стоит прочесть, – заметка о том, как в зейский магазин наведалась енотиха. Денег у нее, правда, не было, накормили виноградом бесплатно.

На посошок

В завершение – «Комсомольская правда». Узнаете про географический диктант (в числе писавших – Шойгу, Иванов и Шнур. Мне интересно, какие слова Шнур добавлял в качестве вводных.) Прочтете о том, что от трудолюбия может появиться (да не может, а появится) плешь (написав это, я потрогал свою лысину). Возьмете на заметку факт того, что пятую часть еды мы выбрасываем на помойку. Да много чего интересного – «Комсомолка» все-таки.

Но самый главный вопрос газеты это – на фига стране аж 450 депутатов с огромными зарплатами? После этого вопроса я не удивлюсь, если завтра «Комсомолка» не выйдет. Да и у меня из-за этого могут быть проблемы…

Впрочем, я тут же вернулся к «Российской газете», где говорится о правах и свободах в сегодняшней России – а там есть и про свободу слова.