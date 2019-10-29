В Благовещенске откроют библиотеку с цифровым фортепиано, 3D-принтером и VR-очками

В конце октября в областном центре Приамурья откроется первая модельная библиотека региона. Там будут установлены высокотехнологичные компьютеры, 3D-принтер, электронное фортепиано, система виртуальной реальности, акустическая система и даже виниловый проигрыватель.

Все это можно будет увидеть в молодежной библиотеке имени Чехова на Комсомольской, 3. Официальное открытие состоится 31 октября в 10:00, а большой праздник для читателей и молодежи города стартует в 18:30. Мероприятие пройдет в рамках Благовещенского профессионального конвента «Погружение».

В 2019 году городская молодежная библиотека стала единственным победителем от Приамурья в конкурсе проектов и получила 5 миллионов рублей федеральных средств на создание модельной библиотеки.

На федеральные и муниципальные вложения реализовали концепцию библиотеки нового поколения в Благовещенске. В библиотеке прошли масштабные преобразования: произведен косметический ремонт, заменены двери, установлены новые кондиционеры, система видеонаблюдения. Там были установлены высокотехнологичные компьютеры, 3D-принтер, электронное музыкальное фортепиано, система виртуальной реальности, акустическая система и даже виниловый проигрыватель. Помимо этого, в библиотеку поступило более двух тысяч книжных новинок от популярных отечественных и зарубежных авторов. Обновлена подписка на электронный ресурс «ЛитРес».

«На сегодняшний день молодежная библиотека им. А.П. Чехова обслуживает почти 6 тысяч благовещенцев. Это и приверженцы традиционных взглядов на библиотеку и, конечно же, наша креативная молодежь, которая как раз составляет основную часть читателей. Здесь они могут воплощать свои самые смелые идеи в жизнь, творить и узнавать новое. Благодаря национальному проекту "Культура" ребята смогут пользоваться современной и высокотехнологичной техникой, общаться в комфортных условиях и реализовывать на базе "Чеховки" свои самые интересные проекты», – рассказала начальник управления культуры администрации города Виктория Хопатько.

Познакомиться с новинками, а также увидеть обновленный дизайн молодежной библиотеки все желающие смогут 31 октября в 18:30. Открытие будет разделено на несколько тематических блоков.

«Мероприятие начнется с игрового часа Homo Ludens. Это соревнования по играм на Sony PlayStation и Sega, напольному футболу и другим играм. Второй блок программы – интеллектуальный «Homo Sapiens». Для молодежи организуют квиз и нескучные лекции. Третий блок вечера Homo Creatix для увлеченных творчеством. Участникам мастер-класса по декоративно-прикладному искусству предложат создать необычную современную брошь. Неформальную часть вечера продолжит квартирник с музыкантами города. В кульминации вечера выступит лидер группы "Блокада сердца" Александр Худеев. В завершение праздника будет организован большой розыгрыш призов от социальных партнеров», – рассказала директор Муниципальной информационной библиотечной системы Оксана Климова.

Вход на мероприятие бесплатный, но предварительно нужно пройти регистрацию в директ инстаграм-аккаунта @CHEHOVKA_BLAG, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.