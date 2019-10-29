Прокурор космодрома Восточный будет работать в Челябинске

Заместителем прокурора Челябинской области назначен Павел Вепрев, который до последнего времени занимал пост прокурора космодрома Восточный в Амурской области. Соответствующий приказ подписал генпрокурор. Информацию о назначении подтвердили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Как пишет интернет-газета «Знак», Павел Вепрев родился в 1981 году в городе Завитинске Амурской области. В 2003 году окончил Амурский государственный университет.

Как сообщала ранее прокуратура Амурской области, в органах прокуратуры Вепрев служит с июля 2001 года. Свою трудовую деятельность начал с должности помощника прокурора Завитинского района. В период с 2003 по 2005 год работал следователем прокуратуры Завитинского района. С 2005 по 2009 год занимал должность заместителя прокурора Константиновского района, затем должность прокурора ЗАТО Углегорск, а в 2012 году был назначен прокурором космодрома Восточный.