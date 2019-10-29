Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:33 2

Прокурор космодрома Восточный будет работать в Челябинске

Прокурор космодрома Восточный будет работать в Челябинске
Фото: www.kp.ru

Заместителем прокурора Челябинской области назначен Павел Вепрев, который до последнего времени занимал пост прокурора космодрома Восточный в Амурской области. Соответствующий приказ подписал генпрокурор. Информацию о назначении подтвердили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Как пишет интернет-газета «Знак», Павел Вепрев родился в 1981 году в городе Завитинске Амурской области. В 2003 году окончил Амурский государственный университет.

Как сообщала ранее прокуратура Амурской области, в органах прокуратуры Вепрев служит с июля 2001 года. Свою трудовую деятельность начал с должности помощника прокурора Завитинского района. В период с 2003 по 2005 год работал следователем прокуратуры Завитинского района. С 2005 по 2009 год занимал должность заместителя прокурора Константиновского района, затем должность прокурора ЗАТО Углегорск, а в 2012 году был назначен прокурором космодрома Восточный.

Просмотров всего: 541

#космодром

распечатать


Общество 3

В Амурской области снимут художественный фильм про космос

Общество

На Восточном почтили память погибших при испытаниях ракетной техники
Происшествия

Вынесен очередной приговор, связанный с воровством на космодроме Восточный

Общество

Генпрокуратура призвала усилить контроль за строительством космодрома Восточный
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    А почему не написали кто будет новым прокурором в Углегорске, Циолковский

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Терминатор

    А почему не написали кто будет новым прокурором в Углегорске, Циолковский



    Посадят "правильного" прокурора, чтобы воровства не было или по крайней мере значительно уменьшилось. А то говорят у нас в стране коррупция есть и даже на космодроме Восточный, но это всё слухи и прокурор их развеет.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь