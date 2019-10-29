Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:35 6

Житель Зеи получит более 300 тысяч рублей накопительной пенсии

Житель Зеи получит более 300 тысяч рублей накопительной пенсии
Фото: amur.info

321 амурчанин получит пенсионные накопления на общую сумму 7,2 миллиона рублей. У трех амурчан сумма средств составит более 200 тысяч. Самую большую сумму – 329 тысяч рублей – получит житель Зеи.

Отделение Пенсионного фонда по Амурской области профинансировало накопительную пенсию гражданам, обратившимся с заявлениями о выплате в сентябре. Средства на счета они получат в конце октября – начале ноября.

Средний размер выплаты составил более 22 тысяч рублей. Суммы у всех разные – в зависимости от прежней заработной платы, стажа и уплаченных работодателем страховых взносов. Получатели больших сумм, как правило, являются участниками программы софинансирования пенсионных накоплений. Они с 2009 года или позже перечисляли на свой счет дополнительные взносы, которые удваивались государством.

Несмотря на поэтапное повышение возраста обращения за страховой пенсией, свои пенсионные накопления амурчане по-прежнему смогут получать при достижении возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин. Для этого существует ряд условий: мужчины 1953 года рождения и моложе, женщины 1957 года рождения и моложе; официальное трудоустройство с 2002 года и позже; уплата страховых взносов на накопительную пенсию; неполучение единовременной накопительной выплаты ранее; соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости, а также права на досрочное назначение пенсии (необходимого страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов).

Возрастное требование относится и к получателям пенсии по инвалидности. Данная пенсия им может назначаться досрочно, но получить накопления они могут только в 55 лет женщины и 60 лет мужчины.

Пенсионеры, которые были индивидуальными предпринимателями с 2002 по 2006 год и делали отчисления в Пенсионный фонд, также могут получить свои накопления.

Просмотров всего: 1401

#пенсии

распечатать


Общество

Амурчанам пенсии за выходные дни ноября почта доставит раньше

Власть 20

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
Власть 10

Госдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии еще на год
Общество 5

В Пенсионном фонде рассказали, как выйти на пенсию раньше срока
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Химки

    Химки
    1 час назад

    я слышал в Пенсионный фонд отдают все наворованные взятки?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    И может себе ни в чем не отказывать?!

  • Oldlord

    Oldlord
    39 минут назад

    Химки

    я слышал в Пенсионный фонд отдают все наворованные взятки?



    Взятки дают-берут, а не воруют.



  • Химки

    Химки
    38 минут назад

    вы шо учитель русского языка?

  • Oldlord

    Oldlord
    32 минуты назад

    Химки

    вы шо учитель русского языка?



    Нет, меня просто в школе хорошо учили.



  • Химки

    Химки
    25 минут назад

    по любому это форма воровства у народа

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь