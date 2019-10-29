Житель Зеи получит более 300 тысяч рублей накопительной пенсии

321 амурчанин получит пенсионные накопления на общую сумму 7,2 миллиона рублей. У трех амурчан сумма средств составит более 200 тысяч. Самую большую сумму – 329 тысяч рублей – получит житель Зеи.

Отделение Пенсионного фонда по Амурской области профинансировало накопительную пенсию гражданам, обратившимся с заявлениями о выплате в сентябре. Средства на счета они получат в конце октября – начале ноября.

Средний размер выплаты составил более 22 тысяч рублей. Суммы у всех разные – в зависимости от прежней заработной платы, стажа и уплаченных работодателем страховых взносов. Получатели больших сумм, как правило, являются участниками программы софинансирования пенсионных накоплений. Они с 2009 года или позже перечисляли на свой счет дополнительные взносы, которые удваивались государством.

Несмотря на поэтапное повышение возраста обращения за страховой пенсией, свои пенсионные накопления амурчане по-прежнему смогут получать при достижении возраста 55 для женщин и 60 лет для мужчин. Для этого существует ряд условий: мужчины 1953 года рождения и моложе, женщины 1957 года рождения и моложе; официальное трудоустройство с 2002 года и позже; уплата страховых взносов на накопительную пенсию; неполучение единовременной накопительной выплаты ранее; соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости, а также права на досрочное назначение пенсии (необходимого страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов).

Возрастное требование относится и к получателям пенсии по инвалидности. Данная пенсия им может назначаться досрочно, но получить накопления они могут только в 55 лет женщины и 60 лет мужчины.

Пенсионеры, которые были индивидуальными предпринимателями с 2002 по 2006 год и делали отчисления в Пенсионный фонд, также могут получить свои накопления.