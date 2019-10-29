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29октября
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В Амурской области нарушители воровали песок по специальной схеме (фото, видео)

В Амурской области нарушители воровали песок по специальной схеме (фото, видео)
Фото: министерство природных ресурсов Амурской области

В Амурской области специалисты минприроды во время рейда пресекли незаконную добычу полезных ископаемых. Нарушители воровали песок, используя специальную схему, в районе Моховой Пади.

Песок нарушители добывали при помощи фронтального погрузчика и грузового самосвала. «Участники незаконной добычи песка в попытке избежать ответственности за безлицензионное недропользование, применяли схему, когда незаконно добытое полезное ископаемое вывозилось и складировалось на определенной площадке, расположенной на удалении от места его добычи, откуда в последствии происходила его непосредственная реализация», – сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

В результате было возбуждено дело об административном нарушении по статье «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». При поддержке Росгвардии фронтальный погрузчик и грузовой самосвал были изъяты и помещены на спецстоянку. Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства правонарушения и определяют размер вреда, причиненного недрам.

Фото, видео: Министерство природных ресурсов Амурской области

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#закон #областная власть #природа #происшествия

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