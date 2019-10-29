В Амурской области дождь и снег: прогноз погоды на 29 октября

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29 октября в центральных и южных районах Амурской области облачно с прояснениями, осадки в виде мокрого снега. На юго-востоке – дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер с северо-запада дует со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха – минус 1... плюс 4.

На севере – облачно с прояснениями, в Тындинском, Сковородинском районах – без осадков. На остальной территории снег, мокрый снег. Северо-западный ветер дует со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – от минус 3 до плюс 2.

В Благовещенске облачно с прояснением, мокрый снег. Скорость северо-западного ветра составляет 7-12 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 1...3. На дорогах местами гололедица, сообщает Амурский гидрометцентр.