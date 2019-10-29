130 чтецов со всей области сразились в искусстве слова в Белогорске

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В Белогорске 26 октября прошел V областной конкурс чтецов «Искусство звучащего слова»: «Весь мир — театр, а люди в нём — актёры», посвящённый Году театра в России. Выступления участников прошли в номинациях: «Поэзия», «Проза», «Басня», «Авторское произведение», «Сказ» и «Литературно-музыкальная композиция».

Юбилейный конкурс объединил 130 участников в возрасте от 8 до 74 лет из 17 муниципальных образований: г. Благовещенска, г. Белогорска, г. Завитинска, г. Свободного, г. Тынды, г. Шимановска, ЗАТО Циолковский, пгт. Прогресс, Благовещенского, Белогорского, Бурейского, Ивановского, Магдагачинского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Серышевского районов.

В число конкурсантов вошли школьные объединения, студенческий коллектив Амурского колледжа искусств и культуры, любительские коллективы, а также отдельные исполнители: воспитанники детских школ искусств, участники любительских театральных коллективов и студий, студенты. Мастерство участников оценивало жюри, которое возглавила преподаватель режиссерско-театральных дисциплин Амурского колледжа искусств и культуры Лилия Муралис. В состав жюри вошли также художественные руководители творческих коллективов – победителей областного фестиваля любительских муниципальных театров «Волшебный мир кулис- 2019».

Конкурсные прослушивания в закрытом для зрителей формате проходили одновременно с 11 до 14 часов в ЦКР им. В.М. Приёмыхова и Детской школе искусств: прозвучали произведения о театре, монологи и диалоги из спектаклей классических и современных — советских, российских и зарубежных авторов, авторские произведения.

В большом концертном зале ЦКР им. В.М. Приёмыхова состоялся гала-концерт, в который вошли лучшие номера конкурсантов. Церемония награждения победителей прошла с участием министра культуры и национальной политики Амурской области Надежды Доргуновой.

Впервые за годы проведения областного конкурса чтецов была назначена главная награда - обладателем Гран-при стал 16-летний Роман Лизогуб из г. Свободного, заявка на участие была направлена от Дома народного творчества имени Петра Комарова. Роман также вошёл в число лучших участников сразу трёх конкурсных номинаций: «Проза», «Поэзия» и «Басня». Победители были награждены дипломами и призами, все остальные конкурсанты — дипломами участников.

Учредитель областного конкурса — Министерство культуры и национальной политики Амурской области, организатор — Амурский областной Дом народного творчества, Управление культуры Администрации г. Белогорск, Центр культурного развития им. В.М. Приёмыхова, г.Белогорск.

Полный список награжденных — в рубрике «Культпросвет».