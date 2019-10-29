В погоне за музыкой: амурчане о больших концертах в мире

Одни путешествуют ради шопинга, другие – чтобы отдохнуть и посмотреть новую страну/регион. Но есть и те, для кого путешествие – это еще и возможность увидеть любимую музыкальную группу. И ради нее они готовы на все: не спать по ночам, тратить большие суммы. Мы пообщались с амурчанами на тему о том, почему для них так важна музыка, что ради нее они отправляются в другие страны. К слову, что стоит посетить, цены, пароли и явки – все это в сегодняшнем материале. И ждем ответы в комментариях от вас, читателей, с какой целью путешествуете вы.

РОМАН МОГИЛЕВСКИЙ





– Путешествия для меня – то же, что и для всех: отдых, впечатления, знакомства, встречи с друзьями. Иногда мне хочется побывать на море, поваляться на пляже, но это я успею, а пока предпочитаю ездить на концерты и музыкальные фестивали. Музыка играет в моей жизни важнейшую роль. Я не просто слушаю ее по дороге на работу. С нетерпением жду выхода альбомов любимых исполнителей, зная даты наизусть. Смотрю их живые выступления, коллекционирую винилы (а до этого диски), постоянно ищу новые группы, а некоторые песни слушаю сотни раз.

Концерты полюбил с 2009 года, когда впервые побывал на Linkin Park в Санкт-Петербурге, хотя еще раньше, не стесняясь, ходил в Благовещенске на «Зверей» и Андрея Губина. Сейчас мониторю необходимые мне группы с помощью концертных приложений, тратя на это немало времени в надежде, что выстрелит какой-нибудь ближайший город или нужная команда окажется в списке выступающих на нужном мне фесте. Первый раз на фестивале я оказался в 2014 году в Барселоне на Primavera Sound. Месяца за три-четыре до этого мы с другом сидели в баре и решили поехать. На утро такое обычно забывается, но он не забыл, а купил нам билеты. Как тут отказаться? Тогда я посмотрел выступление около 16 групп, просто потому что оказался впервые на таком мероприятии и хотел увидеть все. После этого у меня появилась идея-фикс: поехать на четырехдневный Rock Werchter в бельгийскую деревеньку Верхтер неподалеку от Брюсселя. В 2015 и 2016 у меня не получалось, и я с грустью смотрел на сумасшедшие лайнапы, а в 2017, наконец, отправился туда, попутно совместив это с Ahmad Tea Music в Москве и концертом Coldplay в шведском Гетеборге. Это было сложное путешествие, полное голода и ночевок на ледяных полах торговых центров, но мне хотелось увидеть как можно больше. Radiohead, Imagine Dragons, Linkin Park и Kings of Leon доказали, что все было не зря. На Rock Werchter я побывал также в 2018 году, потому что решил совместить это с поездкой на чемпионат мира по футболу в России. В том году я отправился в Верхтер из Амстердама, где был впервые. Тогда особенно отрывался на Нике Кейве, Franz Ferdinand, MGMT и Arctic Monkeys. После фестиваля вернулся в Голландию, а потом опять отправился в Верхтер на другой небольшой фестиваль TW Classic ради моей любимой группы The National. Не знаю почему, но там было очень много пожилых людей. Некоторым было по 70 лет и они отрывались со мной, например, на великолепных Editors. Меня это даже слегка раздражало, потому что они вели себя прямо как фанаты: не освобождали места после выступивших команд, а караулили следующую, курили и пронзительно хлопали. Не уверен, что в 70 лет еще буду ходить на концерты. Не хотелось бы бесить молодых.

После этого я оказался в Испании на Benicassim. Я был уже уставший после постоянных перелетов, переездов, а там рядом было море. Днем купался и отдыхал, а вечером со своими друзьями шел смотреть концерты. Эмоции после длинного отдыха утихли, но все равно сошел с ума на Two Door Cinema Club, The Vaccines и экс-фронтмене Oasis Лиаме Галлахере. На последнего пришла, кажется, вся Англия, которая употребляла наркотики прямо во время его перфоманса. Я думал нас задавят, но обошлось. На одном из выступлений в мою обувь намертво впился кусок пластика и проткнул палец. Я все же продолжил танцевать в одном кроссовке, пока откуда-то из толпы не прилетел какой-то порванный лапоть, причем именно левый, который я и нацепил, недолго думая.

В этом году я снова поехал в Бельгию, но всего на 5 дней. На этот раз жил в съемной квартире, которую снял мой друг из Турции, с которым познакомился там же еще два года назад. Тогда мы жили в хостеле, а в 2018-м – в палатке в лагере на территории фестиваля. В этот раз я не посмотрел в последний день фестиваля Muse, потому что в эту ночь у меня кончалась шенгенская виза. Зато до них я увидел все, что хотел: от Florence and the Machine до Ry X.

Деньги... Билет на Верхтер стоит 18 тысяч рублей. Покупаешь его и выхода вроде как нет, нужно планировать поездку. В этом году билет из Шанхая, где я сейчас и живу, до Брюсселя и обратно обошлись мне в 70 тысяч плюс квартира на троих. На территории фестиваля очень жарко до самого вечера, поэтому ем я в эти дни мало, чаще пью бесплатную воду. В Китае без рабочей визы необходимо покидать страну раз в три месяца, и мой выезд совпал как раз с датами фестиваля. Это намного лучше, чем лететь в Гонконг, сидеть сутки в аэропорту и возвращаться в тот же день. Лучше эти условные 20 тысяч включить в фонд поездки.

Думаю, многие после отпусков – европейских или каких бы то ни было – возвращаются в Благовещенск немного удрученными. Дескать, вот же круто было, а здесь снова маленький городок, рутина. У меня было так. Но Шанхай – мегаполис. Возвращаться сюда – совсем иные ощущения. Здесь тоже кипит жизнь, тоже многое происходит, поэтому удается обойтись без пессимистичных настроений. Хотя буду честным, желанные группы хоть и бывают, но заезжают не так часто. Что ж, хороший повод съездить на концерт куда-то еще...

МАРИЯ ЦЕПКО





– Мы с мужем любим насыщенный отдых, лежать на пляже 10 дней – это не для нас. Всегда стараемся посетить как можно больше локаций, разнообразить отдых. Отправляясь в путешествие, ты выключаешься из повседневной жизни, получаешь эмоции, впечатления и опыт, которые невозможно получить дома. Поездки помогают восстановить внутренние ресурсы. Даже из самого активного путешествия ты возвращаешься физически и эмоционально обновленным.

Шесть лет назад решили впервые посетить Европу. Тогда это казалось чем-то невероятным из-за отдаленности Благовещенска, наличия визовых процедур. Куда проще отправиться в Азию чартером. Поэтому нам хотелось максимально наполнить поездку впечатлениями. Тогда родилась идея посетить какой-нибудь концерт мировой звезды. Так мы попали на концерт Nelly Furtado в Вене. Он нас настолько впечатлил, что решили в будущем по возможности посещать подобные мероприятия в поездках. Конечно, отпускной график и место отдыха не всегда совпадает с интересными музыкальными событиями, но всегда стоит поискать что-то интересное. Например, мы посетили концерты Macklemore в Маниле, 30 second to Mars в Санкт-Петербурге, были на halfmoon party на Пангане.

Позже, планируя очередную поездку в Европу, возникла идея поехать на крупнейший музыкальный фестиваль континента Sziget, который проводят на острове в центре Будапешта. Вот там был просто музыкальный фейерверк. На нескольких сценах одновременно выступало множество мировых и европейских звезд. Там же исполнилась моя маленькая мечта из юношества – концерт Pink!

Удалось послушать Kasabian, Wiz Khalifa, Alex Clare, Billy Talent и многих других. Помимо музыкальных выступлений, на фестивале было собрано много разнообразных развлечений. Он проходит каждый год в августе на протяжении 17 лет. И я бы с удовольствием посетила его еще раз.

А этим летом концерты настигли нас сами в Крыму. Отель, где мы отдыхали, отмечал свое пятилетие, и для постояльцев выступали Хор Турецкого, Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, артисты балета, Нюша и Сергей Лазарев. Неожиданно и приятно.

Вопрос стоимости дороги и проживания очень индивидуален, ведь он зависит от многих факторов: спроса в тот или иной период, от того, когда вы осуществляете бронирование, от места отдыха и, конечно, от ваших личных предпочтений. И если затраты на авиаперелеты из Благовещенска в крупный транспортный узел снизить нелегко, то выбор жилья сейчас огромен (от хостелов и недорогих апартаментов, до шикарных отелей и вилл). Билеты на концерты, как правило,« стоят не дороже билетов на выступления российских исполнителей. А вот отправляясь на фестиваль, о жилье можно не беспокоиться. В стоимость билета входит кемпинг. С собой нужно взять только палатку и спальники. Кто-то везет их с собой, мы покупали в Ашане примерно за 4 тысячи рублей за комплект – палатка, матрас, 2 спальных мешка.

На фестивале вся инфраструктура была хорошо продумана: камеры хранения с возможностью зарядить гаджеты, чистые душевые и туалеты, точки с питьевой водой, множество точек питания с разнообразной кухней, расчет только через pay pass (нет нужды носить и менять наличку). И безграничное количество развлечений и выступлений с утра до поздней ночи. Поэтому смысла жить за пределами острова нет. Цена билета на фестиваль на 7 дней варьируется от 299 до 339 евро в зависимости от того, на сколько рано вы позаботились о покупке билета. Также есть билеты на 3-5 дней и однодневные, если вы хотите посетить только отдельный концертный день с вашим любимым исполнителем. Для поездки на фестиваль нужна виза. Мы ее делали в Хабаровске. Во-первых, в нашем городе нет аппарата для дактилоскопии, поэтому аппарат для снятия отпечатков пальцев привозят только при определенном количестве желающих, что неудобно и удорожает стоимость процедуры почти в два раза. Во-вторых, мы совместили процедуру подачи документов с поездкой на концерт «Ленинграда». И документы подали, и получили новые впечатления.

Все поездки мы продумываем заранее. В планировании отпуска есть и своя магия: до отпуска еще далеко, но ты уже предвкушаешь каждую его деталь.