В белогорском центре социального обслуживания рассказали о своей работе

В отделении социальной помощи семье и детям белогорского КЦСОН стоят на учете около 200 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты центра проводят для них консультации и предоставляют услуги социального характера. Также занимаются профилактикой социального сиротства и жестокого обращения.

В отделении работают специалисты по социальной работе и психологи. «Семья – это бесценный дар. Его нужно беречь, а не разрушать. Это один из принципов работы нашего отделения социальной помощи семье и детям», – рассказывает директор учреждения Наталья Тарасенко. В основе работы лежит заявительная система: предполагается, что человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, обращается за помощью к специалистам отделения, затем по закону признается нуждающимся в социальном обслуживании и получает необходимую помощь.

Однако не все семьи готовы признать свое положение критическим, принять помощь, встретиться со специалистами по социальной работе и что-либо сделать для изменения ситуации, говорят в белогорском центре социального обслуживания. Часто информация о случаях, требующих профессионального и подчас незамедлительного вмешательства поступает от органов опеки и попечительства, работников здравоохранения, образовательных учреждений, неравнодушных соседей, бдительных граждан. В этом случае действует мобильная служба – «Скорая социальная помощь».

Специалисты выезжают на место и случается так, что реальное положение дел оказывается гораздо сложнее и требует немалых усилий, чтобы наладить контакт и найти общее решение для изменения ситуации в семье. И если необходимо длительное взаимодействие и повышенное внимание к каждому члену семьи, осуществляется патронатное сопровождение. На этом этапе включается механизм межведомственного взаимодействия, в котором принимают участие органы системы профилактики, потому что результат возможен только при сотрудничестве заинтересованных лиц. Нельзя похвастаться, говорят в белогорском центре, что все используемые меры имеют положительный результат. Но радует, когда родители сообщают, что ребенок устроен в детский, сад, или пройдено обследование, или получено лечение, оформлены необходимые документы. За этими приятными событиями стоят профессионалы - люди с запасом терпения, выдержкой и сопереживанием.

Опираясь на интересы ребенка, специалисты отделения используют инновационные методы оказания своевременной помощи семье. С 2017 года Белогорск является пилотной площадкой по внедрению инновационной методики «Технология раннего выявления неблагополучных семей и несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства». Технология использует принципиально новый инструментарий, который раньше не применялся в практике, говорят специалисты. Он позволяет объективно оценить степень риска жестокого обращения и угрозу нахождения ребенка в семье. Это дает возможность специалистам более тщательно подойти к получению информации о состоянии семьи и положении в ней ребенка, своевременно выявить детей, находящихся в «зоне риска» и выбрать действия, связанные с наименьшим вмешательством в жизнь семьи и при этом устраняющие причины риска.

Деятельность специалистов белогорского центра социального обслуживания населения включает не только адресную работу с асоциальными семьями. Профилактика имеет несколько направлений и охватывает детей и подростков, студентов, несовершеннолетних совершивших правонарушения и находящихся в конфликте с законом, будущих матерей, родителей, желающих повысить свой педагогический потенциал, получить новые знания в вопросах воспитания и взаимодействия с детьми.

Для поддержки и оказания комплексной помощи взрослым и детям в отделении действуют различные услуги. В их числе детский уголок «Заботливые руки» для детей от рождения до 3 лет. Мамы могут воспользоваться этой услугой, оставив своего малыша на непродолжительное время для выполнения неотложных дел. «В нашей практике была семья из Украины: маме необходимо было решить массу проблем, и она часто прибегала к нашей помощи. Девочка в течение нескольких месяцев практически ежедневно находилась в отделении. Для семимесячного ребенка были созданы все условия: оборудованная комната, кроватка с постельными принадлежностями, игрушки, профессиональный присмотр. Также наша поддержка оказалась необходимой для молодых матерей – студенток. Пока они сдавали государственные экзамены в техникуме, трое ребятишек находились у нас под присмотром», – рассказывает директор белогорского центра.

В отделении налажено сотрудничество с образовательными и медицинскими учреждениями города и района. На базе женской консультации Белогорской больницы специалисты проводят для будущих матерей практический курс «Дышу с тобой», а на базе сельских участковых больниц – практико-просветительский комплекс психолого-педагогического сопровождения «Движение души». Будущие мамы получают знания социально-психологического характера, у них формируется положительная мотивация к рождению ребенка и общению с новорожденным, также специалисты дают консультации о мерах социальной поддержки. Проводится работа по профилактике отказов от новорожденных. «Наши специалисты беседуют с мамочками, имеющими намерение отказаться от ребенка в роддоме, выясняют причины отказа, связываются с родственниками. Не всегда удается достичь положительного результата, но когда ребенок остается в семье – это итог тактичности и профессионализма», – заключают социальные работники.

Для школьниц и студенток в белогорском центре соцобслуживания разработан межведомственный просветительский цикл «Взгляд в будущее». Он включает практико-ориентированные занятия по формированию нравственной культуры, поддержку физического и охрану репродуктивного здоровья девушек. Встречи сопровождаются просмотром видеороликов, выполнением психологических упражнений, обсуждением проблемных вопросов. Занятия проходят в школах города и района и профессиональных образовательных учреждениях города.

Для работы с подростками, находящимися в конфликте с законом, разработана программа «Возвращение». Она охватывает подростков – выпускников специальной общеобразовательной школы закрытого типа поселка Юхта. Программа обеспечивает сопровождение и помогает родителям и подросткам изменить социальное положение и избежать повторных правонарушений. Если стороны проявляют взаимный интерес и готовность, есть шанс что подросток не повторит совершенных ошибок.

Для подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, действует клуб «Не оступись». Встречи в этом клубе не совсем обычные. Они объединяют родителей и детей для обсуждения и решения нестандартных ситуаций. Это позволяет участникам поспорить, рассмотреть ситуацию с разных сторон, обсудить варианты решений, озвучить и защитить свою позицию.

Также в центре действует система профориентационной работы со школьниками. В рамках программы «Учись зарабатывать честно» для учащихся 8 -11 классов организуют экскурсии на предприятия города. «Приятно, что эта работа находит отклик у индивидуальных предпринимателей. Благодаря им, ребята смогли побывать в автомастерских, мебельном магазине-салоне, цветочном салоне, салоне красоты. И это были не просто экскурсии, а мастер-классы, на которых участники попробовали себя в роли составителей букетов, сборщиков мебели, авторемонтников, визажистов. Традиционно познакомиться с профессиями можно в колледже сервиса и торговли Белогорска и многофункциональном центре профессиональных квалификаций. Это помогает будущим выпускникам определиться с выбором», – рассказывают сотрудники учреждения.

На протяжении нескольких лет в центре действуют детско-родительские клубы «Золотой ключик» и «СемьЯ». Эта форма позволяет не просто собирать детей и родителей на различные мероприятия, но и дает возможность на практике применить полученные советы и отрабатывать навыки положительного взаимодействия в игре, упражнениях, практических и творческих занятиях. Интерес, общее дело ребенка и взрослого помогают им не только объединиться, но и лучше почувствовать друг друга, стать эмоционально ближе, а значит терпимее, добрее и внимательней.

Для развития профессиональных компетенций и расширения спектра услуг специалисты участвуют в различных акциях, конкурсах и проектной деятельности. Социальные проекты «Выходи во двор, поиграем» (2016 год), «Десять волшебных дней лета» (2018 год) получили муниципальный грант и успешно реализованы.

«Как-то, после семейного мероприятия, одна мама, уходя, сказала нам: “Спасибо, что вы есть”. Мы подарили ребенку праздник, а маме хорошее настроение. Казалось бы, мелочь, но это фраза часто поддерживает нас, дает силы и сознание, что наша работа действительно важна и не напрасна», – заключают в белогорском комплексном центре социального обслуживания населения.