67-летняя китаянка прошла ЭКО и ждет двойню

Жительница Пекина забеременела в 67 лет с помощью ЭКО. Несмотря на проблемы со здоровьем, она решила рожать. Китаянка ожидает двойню.

Женщина и ее супруг потеряли единственного сына несколько лет назад. 34-летний молодой человек погиб в ДТП. Когда он родился, в Китае еще действовало правило «Одна семья – один ребенок», поэтому в семье не было других детей.

Потеряв сына, они хотели взять на воспитание малыша из детдома, но чиновники отказали паре из-за возраста. Тогда женщина решила родить сама и отправилась в одну из клиник Тайваня на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает «Труд» со ссылкой на South China Morning Post.

ЭКО прошло успешно, причем доктора известили будущую мать, что у нее будет двойня. Врачи предупредили, что многоплодная беременность для нее опасна, поскольку у нее высокое кровяное давление. Однако делать аборт женщина наотрез отказалась.

Китаянка заявила, что рассчитывает дожить минимум до 85 лет, чтобы на момент ее смерти дети достигли хотя бы 12-летнего возраста. Но если ей суждено уйти из жизни раньше, о детях позаботится ее 40-летний племянник.