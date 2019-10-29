Гороскоп 29 октября: Козерогам не стоит уходить в себя, Рыбы в центре внимания, а Раков зауважают

Восход Солнца: 07:14

Заход Солнца: 17:12

Солнце в Скорпионе.

Овен. Сатанинский день. Неблагоприятны общение с партнерами, учеба, семейные отношения. Огорчения в личной жизни, разочарования в партнерах или обманы недоброжелателей испортят настроение или отрицательно скажутся на самочувствии.

Телец. Активный и напряженный день. Круговорот событий сегодня поглотит Тельцов целиком. Вы окажетесь всем нужны. Возможно, что Вас привлекут к решению своих проблем родственники и друзья. Подумайте о том, что для Вас важнее и кому вы нужнее. Уделите немного внимания и себе и своему здоровью, но не оставайтесь долго в одиночестве.

Близнецы. Сегодня домашние хлопоты отнимут у Вас все время и силы. Вероятно, что близкие люди не разделят вашего мнения, что значительно усложнит вашу деятельность. Следует конструктивно использовать жизненные силы. Во второй половине дня женщины-Близнецы могут познакомиться с интересным человеком, который на какое-то время займет все их помыслы.

Рак. Этот день будет активным и динамичным для многих Раков. Вероятно, что окончательно восстановятся связи с дальними родственниками, контакты могут быть стабильными и принесут много пользы в дальнейшем. Возрастет уважение окружающих. Партнеры проявят порядочность и надежность.

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Лев. Сатанинский день. День обманов, разочарований в партнерах и в личных встречах, которые принесут неприятности. Внезапные и непредвиденные расходы или финансовые потери, связанные с риском в коммерческих сделках, отрицательно скажутся на семейном бюджете. Обратите внимание на свое здоровье: возможна легкая депрессия, недомогание, головная боль. Постарайтесь не принимать близко к сердцу вероятную критику.

Дева. День символизирует равновесие, уверенность в собственных силах, усиление ауры. Многим Девам удастся встретить неприятности этого дня с высоко поднятой головой. Усилится обаяние Дев, они будут знать, чего хотят, и добиваться этого со свойственным упорством и настойчивостью. Многие смогут избавиться от инерции и противостоять течению жизни.

Весы. Неблагоприятный день, который располагает к серьезным проблемам: падению авторитета, финансовым потерям, неудачным сделкам, поражениям, серьезным заболеваниям. Терпение и исключительная трудоспособность помогут вам снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей.

Скорпион. Сегодня вероятна такая ситуация, при которой Вы будете тратить много энергии на решение любых проблем. Но вам не будет хватать последовательности в действиях, поэтому следует более внимательно относиться к мелочам и не принимать критику в свой адрес слишком близко к сердцу.

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Стрелец. Сегодня у женщин-Стрельцов появится возможность блеснуть талантами, продемонстрировать все свои способности. Звезды рекомендуют проявлять осмотрительность в общении: будучи огненным знаком, Вы можете внезапно вспыхнуть, когда кто-либо позволит себе критику в ваш адрес или проявит фамильярность. Личное обаяние, шарм, энергичность помогут вам разрешить любые трудности и сделают вас центром внимания. Мужчинам-Стрельцам предстоят осложнения в личной жизни. Вы можете незаслуженно обидеть близкого человека одним неосторожным словом.

Козерог. В этот день нежелательно планировать поездки, командировки. День в общем ожидается ровный, спокойный. Возможно, Вы услышите много хороших слов в свой адрес. Но уже во второй половине дня Вы почувствуете спад в настроении. Легкая депрессия начнет овладевать вами к вечеру. Не следует надолго уходить в себя, так как близкие нуждаются в общении с Вами.

Водолей. Карусель событий сегодня может вскружить вам голову. Вы окажетесь всем нужны, а разорваться будете не в состоянии, так что определите приоритеты и решите, что для вас важнее. Любое начатое дело успешно завершится. Вы можете заняться благоустройством своего дома, квартиры, решить деловые вопросы. Возможна неожиданная прибыль.

Рыбы. Сегодня Вы окажетесь в центре внимания, и Рыбам это понравится. Материальное положение вам покажется стабильным, трудовая деятельность обещает вам хорошую прибыль. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Похоже, начнут осуществляться давние планы. Хорошее время для развития коммерческих связей. Ваши домашние полны заботы и проявят по отношению к Вам повышенный интерес.

Астролог: Вальдемар Небоходцев