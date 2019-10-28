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28октября
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сегодня, 22:15 1

Ушел из жизни известный амурский травматолог Игорь Бородин

Ушел из жизни известный амурский травматолог Игорь Бородин
Фото: АОКБ

После тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни заведующий травматологическим отделением Амурской областной больницы, травматолог-ортопед Игорь Бородин. Ему было 42 года.

Игорь Бородин работал в Амурской областной клинической больнице с 2003 года. Был главным внештатным травматологом Приамурья.

«Мы помним его как высококлассного специалиста, прекрасного организатора, отзывчивого и доброго, надежного товарища и друга. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяем горечь утраты с родными и близкими Игоря Сергеевича», – говорится в сообщении Амурской областной клинической больницы.

Прощание состоится во вторник, 29 октября, в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы по адресу: улица Воронкова, 26, с 13:30 до 14:30.

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Комментарии
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  • Strat

    Strat
    23 минуты назад

    Покойся с миром, хороший человек.

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