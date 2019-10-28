Ушел из жизни известный амурский травматолог Игорь Бородин
После тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни заведующий травматологическим отделением Амурской областной больницы, травматолог-ортопед Игорь Бородин. Ему было 42 года.
Игорь Бородин работал в Амурской областной клинической больнице с 2003 года. Был главным внештатным травматологом Приамурья.
«Мы помним его как высококлассного специалиста, прекрасного организатора, отзывчивого и доброго, надежного товарища и друга. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Разделяем горечь утраты с родными и близкими Игоря Сергеевича», – говорится в сообщении Амурской областной клинической больницы.
Прощание состоится во вторник, 29 октября, в ритуальном зале Амурской областной клинической больницы по адресу: улица Воронкова, 26, с 13:30 до 14:30.
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