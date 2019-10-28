В Белогорске отремонтировали памятники

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске завершили ремонт памятников героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года. По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова, капитально отремонтированы 4 памятника. В числе реставрационных мероприятий облицовка плиткой, покраска, гравировка на плитах, ремонт тротуаров у памятников.

«На Аллее Славы Героев выполнен ремонт существующих тумб со звездами и установлено четыре дополнительных, – рассказала ведущий специалист управления культуры Валентина Натенко. – Мемориал воинской славы облицован новой керамической плиткой, произведена покраска и гравировка более трех тысяч имен солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, военных действиях на острове Даманском, в Афганистане, Эфиопии, на Северном Кавказе».

Мемориал воинской славы был возведен в Белогорске к 69-й годовщине окончания Второй мировой войны и открыт 2 сентября 2014 года. Место строительства комплекса, состоящего из часовни и 88 гранитных плит, определили белогорцы во время народного голосования в 2012 году.

«На памятнике-часовне в память воинам, погибшим при защите отечества в войне 1941-1945 годов, было демонтировано покрытие ступеней и выполнена их облицовка керамогранитными плитками. Также окрашена металлическая кровля, – добавила Валентина Натенко. – Обелиск героям-комсомольцам, погибшим в годы гражданской войны и Великой Отечественной войны, также капитально отремонтирован. Выполнена облицовка керамическими плитками вазонов, мемориальной плиты, обновлена штукатурка по камню, заменена плитка на тротуарах, установлены бортовые камни. Предварительно основание из песка было выровнено».

Мероприятия по благоустройству и сохранению памятников выполняются в рамках подготовки к празднованию в 2020 году 75-й годовщины Дня Победы. На эти цели из городского и областного бюджетов направлено более 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.